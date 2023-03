Nærmer seg TikTok-forbud i USA

Kamera Vilde M. Horvei, Tek.no

Tirsdag ble det fremmet et lovforslag som vil kunne gjøre det enklere for Biden-administrasjonen å begrense tilgangen til TikTok. Det gjør det til det andre lovforslaget på kort tid som kan komme til å forby TikTok. Det melder blant annet Bloomberg.

Det siste forslaget, som ble sendt inn tirsdag denne uken av senator Mark Warner, vil i praksis gi USAs handelsminister fullmakt til å kunne forby teknologier og selskaper å operere i landet, hvis de mener disse utgjør en trussel mot nasjonal sikkerhet.

TikTok er ikke eksplisitt nevnt i forslagets lovtekst, men skal rette seg inn mot land som Kina, Cuba, Iran, Nord-Korea, Russland og Venezuela.

TikTok er en trussel, hevder senator

Selv om TikTok ikke nevnes med ord i selve lovforslaget, trakk Warner i en pressekonferanse frem video-plattformen som et eksempel på en plattform som kan utgjøre en trussel for nasjonal sikkerhet.

– I dag er trusselen som alle snakker om TikTok, og hvordan det kan muliggjøre overvåkning av det kinesiske kommunistpartiet, eller lette spredningen av ondartede påvirkningskampanjer i USA, skal Warner ha uttalt under en pressekonferanse tirsdag.

Han presiserer at det tidligere også har vært andre selskaper, slik som Huawei og ZTE, som har utgjort en trussel, og uttaler at det er på tide å bli mer føre var.

– Vi trenger en omfattende, risikobasert tilnærming som proaktivt takler kilder til potensielt farlig teknologi før de får fotfeste i Amerika, så vi ikke spiller Whack-A-Mole og prøver å ta igjen når de allerede er allestedsnærværende, uttalte han videre.

Det nye lovforslaget åpner for en formell prosess hvor offentlige etater kan gå inn og forhindre, forby eller undersøke de tjenestene de mener kan utgjøre en trussel for amerikanske statsborgere. Dette kan i ytterste konsekvens også bety å tvinge amerikanske selskaper som Apple og Google, til å kutte forholdet til plattformer som TikTok, skriver The Verge.

Andre forbuds-forslag på under en uke

Warners lovforslag kommer derimot kun en uke etter et lignende forslag ble sendt inn, nemlig DATA Act (The Deterring America's Technological Adversaries Act).

Dette forslaget skal, ifølge The Verge, pålegge sittende president Joe Biden, å sanksjonere eller regelrett forby TikTok, hvis det av administrasjonen avgjøres at selskapet deler brukerdata med personer knyttet til den kinesiske regjeringen.

Men selv om de to ulike forslagene kan brukes med samme mål, altså å forby TikTok som sådan, så er de likevel ganske ulik. Mens DATA Act retter seg direkte mot ett selskap, TikTok, forsøker Warners forslag heller å lage et rammeverk som vil gjelde flere selskaper. Tanken er å skape en formell prosess for å evaluere og eventuelt straffe utenlandske selskaper som utgjør en risiko for landets sikkerhet.

– Vi bør ikke la noen selskaper underlagt det kinesiske kommunistpartiets diktater samle inn data om en tredjedel av befolkningen vår – og selv om TikTok bare er det siste eksemplet, vil det ikke være det siste, uttalte senator Michael Bennet, som er en av medsponsorene bak Warner-lovforslaget, i en uttalelse tirsdag.

TikToks talsperson, Brooke Oberwetter, skal i etterkant av Warner-forslaget ha uttalt til The Verge at det hele var unødvendig.

– Biden-administrasjonen trenger ikke ytterligere autoritet fra kongressen for å håndtere nasjonale sikkerhetsproblemer rundt TikTok: den kan godkjenne avtalen som er forhandlet med CFIUS over to år som den har brukt de siste seks månedene på å gjennomgå.

Allerede ulovlig på enheter knyttet til den amerikanske regjeringen

Ved årsskiftet ble det også klart at TikTok kom til å bli forbudt på enheter knyttet til den amerikanske regjeringen. Biden-regjeringen fikk frem til februar på å implementere reglene for forbudet, som nå altså skal være aktivert.

Noen hendige unntak skal det likevel finnes for folkevalgte, kongressansatte, politi, ansatte i rettsvesenet og andre tjenestepersoner.

TikTok datasenter på Hamar

Brukere i Norge vil med tid og stunder derimot få sin data lagret på lokale datasentre. I 2021 skal TikTok ha lagt frem en ny strategi for datastyring i Europa, hvor data heller skal lagres lokalt, som i sin tur vil begrense ansattes tilgang på TikTok-brukernes data.

Prosjektet kalles Project Clover, og implementeringene er allerede i gang, skriver TikTok i en pressemelding.

– Project Clover befester vår langvarige forpliktelse til datasikkerhet i Europa, og vil bidra til å sikre vårt sterke europeiske fellesskap som består av 150 millioner brukere, uttaler TikTok-sjef, Theo Bertram i pressemeldingen.

– Med så mange brukere, følger et betydelig ansvar: Personvernet og sikkerheten til brukernes data er avgjørende.

TikTok opplyser i en pressemelding at selv om det allerede er eksisterende kontroller for hvem som har tilgang til hvilken data, så skal dette forbedres ytterligere gjennom «sikkerhet-gateways». Disse skal angivelig avgjøre ansattes tilgang til europeiske brukeres brukerdata.

Det skal også utnevnes en tredjeparts europeisk datasikkerhetspartner for å overvåke og revidere kontrollene og rapportere eventuelle hendelser, opplyser TikTok.

