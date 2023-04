Windows 10 er helt ferdig

Operativsystemet vil ikke få noen ny funksjonalitet.

Vegar Jansen 28. april 2023, 11:41

At det høsten 2025 er over og ut for ærverdige Windows 10 har vi vært klar over et par år nå. Enn så lenge har vi likevel kunnet glede oss over at operativsystemet på våre eldre datamaskiner fremdeles både har fått oppdateringer og ny funksjonalitet.

Men dette er det nå slutt på. I en statusoppdatering som tar for seg Windows 10s «veikart», spesifiserer Microsoft at dagens versjon 22H2 vil bli den siste utgaven av dette operativsystemet.

Det vil si at Windows 10 ikke vil få noen nye egenskaper eller funksjoner frem til det ikke lenger støttes. Dette vil etter planen skje den 14. oktober 2025.

Den Windows 10-opplevelsen du har i dag, vil altså ikke forandre seg. Men Microsoft vil selvfølgelig stadig komme med sikkerhetsoppdateringer og fikser som er nødvendig for å holde det hele i gang uten spesiell risiko.

Samtidig er det jo en litt kjedelig nyhet for deg som av en eller annen grunn ikke kan eller vil oppgradere til Windows 11, men likevel hadde sett for deg at Windows 10 kunne «holdt følge» i et par år fremdeles.

Det vil altså ikke skje.

Tvinger gjennom nyanskaffelser

Høsten 2025 er det altså helt slutt, da Microsoft ikke vil slippe jevnlige sikkerhetsoppdateringer til operativsystemet etter 14. oktober det året. For den som da stadig sitter på «for gammel» programvare, vil det ikke være så mange muligheter dersom man skal fortsette å bruke Windows.

Løsningen kan bli å måtte kjøpe en helt ny PC, eller i hvert fall prosessor og hovedkort dersom man bygger selv. At den «gamle» datamaskinen egentlig er grei nok for sitt bruk hjelper dessverre lite hvis prosessoren ikke støttes av operativsystemet.

Krav til nyere maskinvare for Windows 11 – og trolig kommende Windows 12, som muligens slippes mot slutten av 2024 – vil altså tvinge gjennom en del nyanskaffelser.

Et annet alternativ er å se på Linux i stedet for Windows, men dette vil typisk være noe mer komplisert og ikke noe for absolutt alle.

