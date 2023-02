Google gjør seg klare for å konkurrere med ChatGPT

Skal åpne opp for direktetilgang til LaMDA.

Ilustrasjonsbilde fra LaMDAs informasjonsside.

Google girer opp for flere store AI-slipp den nærmeste tiden. Nå forteller nemlig Google-sjefen Sundar Pichai at selskapet snart skal la brukere få direkte tilgang til deres nyeste og kraftigste språkmodeller, og først ut vil være den mye omtalte LaMDA.

Altså den samme AI-en som fikk en Google-ingeniør til å hevde at han snakket med en selvbevisst AI.

Beskjeden kom fra Pichai i forbindelse med en oppsummering av selskapets kvartalstall, hvor han også sa at AI har nådd et kritisk vendepunkt.

Han legger heller ikke skjul på at han mener Google står bak mye av utviklingen som har ledet til AI-tjenestene som har tatt verden med storm de siste månedene, slik som ChatGPT og DALL-E.

Fortsatt usikkert når, hva og hvordan

Nøyaktig når Google vil åpne dørene er fortsatt ikke sikkert. Tidsestimatet er foreløpig «i de neste månedene». Og selv om de ha sagt at det er LaMDA brukere vil få tilgang til først, har de ikke sagt noe i hvilken form. For eksempel om det vil være et slags tillegg til det vanlige søket, en egen tjeneste man besøker, eller en slags chatbot du kan stille spørsmål til.

Når det er sagt har Google invitert til en AI-sentrert presentasjon den 8. februar, hvor de skal fortelle om hvordan de bruker AI allerede i dag til å gjøre søketjenester bedre. Presentasjonen skal strømmes direkte til YouTube, men det kan godt hende dette bare vil være et lanseringsevent for dagens søketjenester, og ikke et startskudd for Googles andre AI-tjenester.

Massivt hemmelighold

Når Google endelig gir brukere tilgang til LaMDA er det ikke aller første gang noen utenfor selskapet får tilgang, men det er ikke langt unna. De har gitt enkeltvise brukere tilgang til tjenesten, men kun i svært korte sesjoner og under observasjon av Googleansatte. De åpnet også en begrenset tilgang til LaMDA via Googles AI Test Kitchen, hvor har måttet be om tilgang og sette seg på venteliste.

Med ChatGPT og en håndfull andre AI-drevne tjenester har imidlertid neppe Google tid til å vente lenger. Microsoft har også investert kraftig i OpenAI - selskapet bak ChatGPT - og har vært tydelige på at de vil bruke AI-teknologien derfra i programmer og tjenester. Det vil inkludere alt fra skrivehjelp av e-poster i Outlook, datautfylling i Excel og forbedret søk på Bing.

