Sommerspalten: «Tek fort, Andreas Wahl!»

Det er ikke bare i butikken at Wahl fisker etter ørepropper.

Kamera Frode Hansen / VG

I sommer har fysiker og programleder Andreas Wahl syklet Atlanterhavsveien og dratt fram symaskinen, men når han er hjemme er det popnagletangen som tar all oppmerksomheten.

– Hvordan preges livet ditt av teknologi og dingser du omgir deg med i hverdagen?

– Dingser vekker meg, forteller meg hvordan været sannsynligvis blir, klipper gresset, loggfører sykkelturen til jobb, styrer lys og varme på en energieffektiv måte, underholder meg med både lyd og bilde… og en drøss med andre gleder i livet.

– Men jeg hater når telefonen kontrollerer meg og ikke omvendt. Når jeg våkner fra scrolletåka og innser at jeg har kasta bort en halvtime av livet mitt, helt ufrivillig. Det er en evig kamp for meg å ta tilbake kontrollen over oppmerksomheten min.

Kamera Frode Hansen / VG

– Har du gjort et skikkelig tek-bomkjøp?

– Det første jeg kommer på er at jeg til stadighet kjøper tec7 - sånn lim-, tette- og fugemasse. Det koster litt, men det kan jo brukes til alt!

– ...tenker jeg. For deretter å bruke cirka ti prosent av patronen til én jobb, og så la resten tørke ut. Det er mitt hyppigste tek-bomkjøp.

Under kan du se Andreas bli norgesmester i morellsteinspytting:

– Hvilken dings er en du ikke visste du trengte, og hvordan kom du over denne?

– Popnagletang. Jeg ble popnaglefrelst av Frode Myhr under innspillingen av serien «Med livet som innsats» for mange år siden.

Popnagletang, for de som lurer på hvordan det ser ut. Brukes til å feste ting sammen uten å måtte sveise.

– Han lagde en nydelig hjelm til meg, som skulle redde meg fra hjertestans da jeg ville prøve meg som lynavleder. Siden den gang har jeg popnaglet alt som kan popnagles.

– Og litt som egentlig ikke burde vært popnaglet. Jeg er mest fornøyd med en grill som fikk forlenget livet med mange år, og håndtaket på en kjøkkenrasp. Verden trenger mer popnagler!

– Er det noe du nerder veldig over, som du gjerne vil dele med andre?

– Tja, jeg har stor glede av WolframAlpha. Jeg bruker appen både som kalkulator og til litt mer avanserte beregninger eller spørsmål.

WolframAlpha lar deg løse et bredt spekter av problemer, fra elementær matte til fysiske beregninger.

– Og ekte nerder bør sjekke ut iFlares, som forteller deg akkurat når og hvor du kan se lysblink på himmelen - som er refleksjoner fra glatte overflater på satelitter som reflekterer sollyset i din retning. Du vet, når du blir blenda et sekund av noen åpner et vindu på nabobygget? Dette er verdensrom-versjonen av den opplevelsen.

– Hvilke dingser tar du alltid med deg på ferie?

– Jeg har med meg telefon og nettbrett. Og hodetelefoner. Men de har jeg en tendens til å miste. Sist lå jeg på magen langs en kanal i Venezia for å fiske etter en ørepropp med lånt håv. Selv om kanalen var grunn, fant jeg den ikke. Men jeg ble med på noen turistbilder.

Kamera Annemor Larsen / VG

– På togferie. Du må få med at det var på togferie. Jeg ser på meg selv som togfluenser. Det er en nydelig måte å reise på. Også til Venezia.

Publisert 9. august 2023, 16:50