Samsungs «The Premiere» kan lage et bilde på 130 tommer fra kliss inntil veggen

Samsung har lenge forsøkt å gjøre TV-en usynlig på veggen. Med The Premiere kaster de like godt bildet rett på veggen. Samsung

Stein Jarle Olsen 4 Sept 2020 08:15 Først publisert 3 Sept 2020 13:00

Samsung lanserer «The Premiere», en laserprojektor ment for å stå helt inntil veggen, lik den vi testet fra Optoma før jul i fjor .

The Premiere vil komme i to modeller kalt LSP9T og LSP7T, hvor førstnevnte skal kunne levere et bilde på inntil 130 tommer og sistnevnte 120 tommer.

Innebygd lyd

Begge støtter 4K-oppløsning, men toppmodellen får et ekstra triks i form av at den blir den første projektoren med støtte for HDR10+, Samsung og Amazons åpne HDR-standard. LSP9T vil dessuten kunne levere inntil 2.800 ANSI lumen, mens Samsung foreløpig ikke har oppgitt en lysstyrke for veslebroren.

Begge kommer med Samsungs Tizen-plattform, støtter den såkalte «Filmmaker Mode» og er ment å være en alt-i-ett-løsning med innebygd lydplanke og virtuell surroundlyd. Du kan selvfølgelig også koble dem til et større anlegg, skulle du ønske det.

Senere i år

Samsung har foreløpig ikke gitt noen prisindikasjon for The Premiere, men sier den skal inngå i «Lifestyle»-serien deres, hvor vi finner produkter som The Serif, The Frame og The Sero - produkter som ikke akkurat kan klassifiseres som billige.

Optoma-projektoren vi testet, som ikke har helt ulike spesifikasjoner som The Premiere, koster eksempelvis rundt 35.000 kroner i skrivende stund, en pris den har ligget på helt siden vi testet den.

The Premiere skal bli tilgjengelig globalt senere i år, med USA, Europa og Korea først ut.

Oppdatert 4. september: De norske prisene er som følger:

34.990 kroner for LSP7T

64.990 kroner for LSP9T