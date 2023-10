Dette er en offisiell Google-tastaturhatt

... Og det går an å skrive med den!

Kamera Gboard, Google Japan

Du har sikkert alltid drømt om en tastaturhatt som faktisk kan taste. Nå har du endelig sjansen, for Google Japan har produsert det som antagelig er den første tastaturhatten, med åpen kildekode.

Og den kan faktisk brukes til å taste.

For inne i hatten finnes en sensor som kan lese hattens posisjon. Brukeren av hatten snur den mot venstre og høyre, og hver vei representerer en ulik tegnkode. Når riktig tegn er angitt, trykker man på toppen av hattehodet. Tastaturet kobles til via blåtann og kjører på et 3,7 V, 120 mAh batteri, og kan lades med USB-C.

Det er altså ikke en hatt som vil bli produsert av Google, men en del av Gboard CAPS project – et mer eller mindre (u)seriøst bidrag til Google Japans gjør-det-selv tastaturprosjekter.

All informasjon om hvordan man selv skal kunne produsere den faktiske hatten, maskinvaren og programvaren, finner man i beskrivelsene på siden deres her. I tillegg følger det med en artig video om de mange potensielle bruksområdene til den noe spesielle hatten.

Laget et 160 cm langt tastatur

Kamera Gboard, Google Japan

Det er altså ikke første gang de drar i gang et heller spesielt tastaturprosjekt. I fjor laget de en 160 centimeter langt tastatur, hvor alle tastene lå på én linje. Den gang da ble tulletastaturet brukt som en del av reklamen for Google sin Gboard app, skriver ArsTechnica.