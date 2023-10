Nintendo kutter onlinespilling for Wii U og 3DS

I April 2024 blir enda flere muligheter borte.

Publisert i går 08:56

Allerede i mars i år kom Nintendo med dårlig nytt til de som har en Wii U eller 3DS fra selskapet. Da fjernet de muligheten for å handle spill via nettbutikken.

Nå bekrefter giganten via X at de har satt sluttdato for online-tjenestene til Wii U og 3DS. Det betyr at fra april 2024 kan du ikke lenger spille på med andre via nettet på de to spillmaskinene.

Men sluttdatoen gjelder ikke alle tjenestene. Mye tyder på at Pokémon Bank, lagringstjenesten som fulgte med Pokémon X og Y, får fortsette inntil videre.

Kan bli tidligere enn planlagt

Nintendo sier ikke noe om eksakt dato for når de kommer til å stenge ned. Men sier samtidig at de ikke kan utelukke at tjenesten kan ryke før april neste år, om det skulle vise seg å komme problemer i veien.

Men selv om mye av nett-tjenestene kommer til å forsvinne, forsikrer selskapet om at StreetPass-muligheten vil fungere videre. Dette er en kommunikasjonsform for 3DS-konsollene som lar deg kommunisere med andre spillere rett i nærheten av deg.

Nedstengningen vil også sannsynligvis skape trøbbel for de som har brukt Nintendo Badge Arcade-spill.

Ifølge The Verge har Wii U solgt om lag 13 millioner enheter siden den ble lansert tilbake i 2012. Og skal med det være blant de minst solgte konsollene selskapet har kommet med.

Ser vi på 3DS, som ble lansert i 2010, har den solgt en god del bedre med sine 75 millioner enheter.

