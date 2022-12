Bilbransjen ber om utsatt moms på elbiler

«Kork» i Drammen havn dytter leveringen for en del biler til over nyttår.

Drammen havn er Norges største og viktigste mottaksanlegg for nye biler. Der er det voldsom pågang for tiden. (Bildet er et arkivbilde fra 2021). Kamera Heiko Junge / NTB

Lang leveringstid i forbindelse med pandemi og krigen mot Ukraina, i tillegg til en opphopning av biler i Drammen havn, gjør at mange ligger an til å få en aldri så liten avgiftsbombe på bilen de kan ha bestilt så langt tilbake som i 2021.

«Konsekvensen av «leveringskorken» i havn, er at mange biler som skulle ankommet Norge i tide, ikke rekker å bli registrert i tide til å kunne avgiftslegges i 2022. Dermed vil svært mange forbrukere få både mva og vektavgift etter reglene for 2023 som var sikre på levering i 2022. Mange av kundene har ventet svært lenge på sin nye bil. Dette oppleves som urimelig», heter det i et brev fra Bilimportørenes landsforening (BIL) til Finansdepartementet.

Bilimportørenes landsforening-sjef Erik Andresen vil ha et møte med Finansdepartementet for å diskutere en overgangsordning for innføring av moms og vektavgift på elbiler. Kamera Bilimportørenes landsforening

BIL-direktør Erik Andresen ber der om et møte med departementet for å diskutere mulighetene for en «overgangsordning for biler som allerede er på vei til Norge i båt».

Overfor Tek.no utdyper han:

– Det vi ønsker er å utsette innslagspunktet til 1. februar 2023, slik at vi kan bruke januar på å få orden på alle bilene som er i kø på vei inn. Det er jo ikke snakk om en stor kostnad for myndighetene, for disse bilene skulle jo i realiteten vært levert i 2022.

– De kundene som har bestilt bilen sin med forventet levering til våren vet jo at de får momstillegg, og således angår ikke denne utsettelsen dem. Men de bilene som skulle bli levert i 2022 er nå låst på grunn av forsinkelser i hele forsyningslinjen, sier Andresen.

Vi har bedt Finansdepartementet om en kommentar, men foreløpig ikke hørt tilbake.

Vil at forhandler dekker avgiften

Ørnulf Olsen fra Stjørdal i Trøndelag venter fortsatt på en Volkswagen ID.4 GTX som han bestilte 9. mai 2022. Ifølge kontrakten har bilen antatt levering i uke 40, og senest uke 44, som altså var månedsskiftet oktober/november.

Ørnulf Olsen vil at forhandleren skal dekke vektavgiften som trer inn på hans bestilte Volkswagen ID.4 GTX. Den skulle vært levert i høst, men er forsinket. Kamera Privat

– I kontrakten står det at hvis bilen ikke leveres til avtalt tid, kan kjøper kreve erstatning for økonomisk tap som følge av forsinkelsen. Vektavgiften som påløper bilen fra nyttår er 21.250 kroner. Denne avgiften kan ikke jeg ta på min kappe, den oppsto fordi produksjon er kraftig forsinket fra det som står i avtalen, sier Olsen.

Ørnulf Olsen har vært i jevnlig kontakt med forhandleren

– Dialogen er god, jeg har fått noe utstyr samt tilgang til lånebil. Jeg står uten bil fordi jeg solgte bilen min da jeg var lovet levert min nye bil. Men de har ikke møtt meg på kravet om vektavgiften, sier Olsen.

Moms og vektavgift

Vektavgiften ble foreslått av regjeringen tidlig i oktober, da forslag til statsbudsjett ble lagt frem. I det vedtatte budsjettet som trer i kraft fra nyttår, med SVs støtte, er det vedtatt 25 prosent moms på elbiler over 500.000 kroner og en helt ny vektavgift for alle biler på 12,50 kroner per kilo, på bilvekten over 500 kilo.

For en elbil som koster 600.000 kroner (inkludert utstyr, vinterdekk og levering) og som veier 2000 kilo utgjør eksempelvis momsen 25.000 kroner og vektavgiften 18.750 kroner på toppen av den opprinnelige kjøpsprisen, til sammen 43.750 kroner. Det er tall som stemmer rimelig godt med eksempelvis en Tesla Model Y Long Range med vinterhjul og standardfelger på 19 tommer.

En Tesla Model Y til rundt 600.000 kroner inkludert vinterhjul må regne inn over 40.000 kroner i moms og vektavgift fra nyttår. Kamera Hanne Hattrem, VG

Leder for NAFs advokater, Vigdis Svennungsen, sier NAF daglig får henvendelser fra frustrerte medlemmer som får en uventet ekstraregning når bilen først leveres neste år.

– Vi mener veldig mange har kontrakter som gir dem rett til å få bilen levert til avtalt pris, sier Svennungsen.

Bakgrunnen er som følger: – Hvis avtalen er at bilen skulle vært levert levert 2022 og den ikke blir det, foreligger det en forsinkelse. I de fleste kontrakter vi har sett står det normalt oppført uken bilen skal leveres i. Standardkontrakten gir forhandler rett til å justere pris ved avgiftsendringer før avtalt leveringstid. Motsatt innebærer dette at endringer som skjer etter avtalt leveringstid, det vil si i en forsinkelsessituasjon, er forhandlers risiko. Forbrukerkjøpsloven gir også rettigheter ved forsinkelse. En forhandler kan ikke uten videre øke prisen hvis bilen er forsinket.

– Hva råder du bilkjøperne til å gjøre?

– Det er viktig at de påpeker at de fastholder kontrakten. Når leveringstidspunkt er overskredet og det foreligger forsinkelse, kan kjøper kreve at bilen overleveres med den prisen som er oppgitt i avtalen, sier hun.

Bransjeforbundet er uenige

Norges bilbransjeforbund (NBF), som representerer norske bilforhandlere og verksteder, sa tidligere i desember til Bilnytt at de er sterkt uenige i NAFs syn.

– Et grunnleggende vilkår er at det foreligger et økonomisk tap på selgers hånd som skyldes forsinkelsen. Det er imidlertid ikke gitt at en kan si at påløpte offentlige avgifter har sin årsak i at bilen er forsinket. Uansett går selger fri av erstatningsansvar etter Forbrukerkjøpsloven § 24 2.ledd, fordi årsaken til forsinkelsen ligger utenfor selgers kontroll, det såkalte kontrollansvaret, sier NBF-advokat Henrik Melsom til Bilnytt.

Han peker på vedvarende brikkemangel i produksjonen, pandemi, krigen i Ukraina og logistikk- og transportproblemer i Europa og verden for øvrig som grunn for forsinkelsene.

Formuleringen i bilbransjens standardkontrakt er gjerne slik at kunden kan trekke seg fra kontrakten om prisøkningen er på seks prosent eller mer.

– Forbrukerrådet og NAF har sammen vært i dialog med NBF om å forhandle ned fra seks prosent i prisøkningen, og det skal gjelde uansett leveringsfrist, slik at kunden skal kunne planlegge bilkjøpet med et lite slingringsrom, sier seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet til samme medie.

– Nye biler sperrer for tidligere biler

Drammen havn er hovedankomstanlegg for de aller fleste skip som kommer med biler til Norge, og det har det vært meldt om kork helt siden begynnelsen av november.

«Planen som var lagt på forhånd medførte likevekt mellom volum inn til Drammen og volum ut fra Drammen. Det var også gitt nok tid til å håndtere ankomne biler før neste ankomst. Dessverre er ikke denne planen blitt overholdt fra rederiene sin side, skrev Axess Logistics i et brev til kunder i november.

Axess er selskapet som håndterer logistikken fra skipene ankommer og til bilene leveres til forhandler for utlevering til kunde. Pågangen har gjort logistikken i selve havneområdet svært vanskelig, forklarer de.

«Nye biler som ankommer sperrer for tidligere biler og gjør det vanskelig å få frem de eldste bilene først. Axess har ingen bestemmelsesrett på båtankomster. Alle kan seile inn til havna å losse sine biler. Nå benyttes alle våre lagerlokasjoner, parkeringshus, kjøregater etc. som lokasjoner for nye biler som losses av båtene», skrev de i brevet, hvor de orienterte kundene om «noe lengre leveringstid» på grunn av situasjonen.

Det er liten tvil om at det er stor aktivitet i bilbransjen for å få ut så mange biler som mulig før nyttår. Ved utgangen av forrige uke hadde eksempelvis Tesla registrert 2747 nye Model Y i Norge så langt i desember, og med det høyst sannsynlig også sikret seg tronen for årets mest solgte bil.

Totalt var det levert ut 13.379 biler, ifølge tallene fra Opplysningsrådet for veitrafikken.

Mer om ElbilFinansdepartementetmoms