Flere detaljer lekket om Apple-bilen

Lanseringsdato satt til 2026, hevder Bloomberg.

Apples kommende versjon av Carplay vil kunne integreres tettere i hele bilens infotainmentsystem, men er foreløpig ikke lansert. Kamera Apple

Niklas Plikk Lagre Lagre artikkel

I årevis har det vært snakk om en elektrisk bil laget av det enorme teknologiselskapet Apple. Og selv om Apple selv aldri har sagt stort mer enn at de jobber med «autonomi» og har ansatt hundrevis av store navn fra andre steder i bilbransjen, har de ikke sagt noe om bilen de er ventet å lansere.

Likevel lekker det stadig ut litt informasjon fra prosjektet, internt kalt Titan, og ofte via Apple-kjenneren Mark Gurman hos Bloomberg.

Apple sett seg nødt til å utsette en endelig lansering av bilen til 2026, melder avisen. Og i motsetning til hva Apple selv skal ha ønsket fra start, vil ikke bilen være selvkjørende ved lansering.

Nødt til å putte inn ratt og pedaler

Den utsatte lanseringsdatoen skal ha vært en konsekvens av flere interne diskusjoner de siste månedene hvor Apple-sjefene har måttet ta stilling til at dagens teknologi rett og slett ikke er moden nok for en bil uten ratt og pedaler. Selv om den rivaliserende Tesla-sjefen Elon Musk har lovet selvkjørende biler i mange år på rad nå.

Derfor har Apple måttet kaste de gamle planene sine, og heller gått for et tradisjonelt design med ratt og pedaler, og selvkjøringsfunksjoner begrenset til motorveier.

Denne informasjonen kommer altså fra flere mennesker involvert i Project Titan som har uttalt seg til Bloomberg, men som har ønsket å være anonyme.

Mer enn en filassistent

Med planene om en helt selvkjørende bil foreløpig forkastet, ligger angivelig fokuset i stedet på å gjøre de autonome funksjonene på motorveien så gode som mulig. Og dette inkluderer angivelig å faktisk gjøre bilen helt selvkjørende, hvor du ikke engang trenger å følge med på trafikken selv eller holde hendene på rattet.

Apple ser angivelig for seg et system som aktiveres når man kommer på en motorvei som tar over kjøringen, og lar deg lene deg tilbake og se på videoer og filmer. Når du skal ta av fra motorveien skal du bli varslet god tid i forveien, slik at du kan ta over manuell styring.

Ved lansering vil dette bare være tilgjengelig i Nord-Amerika, og forbedret ytterligere før det slippes i nye markeder. Vi vil også tro at dette vil kreve store mengder papirarbeid for å få et system som dette godkjent i Europa og Norge, for å være sikker på at det faktisk er trygt og pålitelig.

Hvor mye vil Apple-bilen koste?

Apples bil skulle angivelig se ganske boksete ut, men det var før de så seg nødt til å inkludere ratt og pedaler. Her avbildet en autonom buss Ruter testet ut på Fornebu i 2019. Kamera Cornelius Poppe / NTB scanpix

Ettersom det fortsatt er flere år til bilen slippes, og Apple ikke har sagt et pip om produktet selv, er det naturligvis ingen som vet nøyaktig hva prisen blir. Men ifølge Bloomberg skal Apple tidligere har forventet å selge bilen for mer enn 120.000 dollar - omtrent 1,2 millioner kroner. Men det var da den skulle være helt autonom.

Nå snakkes det om en pris på under 100.000 dollar - cirka én million kroner - og havner dermed på innstegsprisen for en Tesla Model S eller Mercedes-Benz EQS.

Med behov for tradisjonelt ratt vil designet også måtte endre seg. Apple skal angivelig ha vurdert et ganske boksete design som ligner litt på de autonome minibussene som har kjørt rundt i Norge, som lot alle passasjerer sitte vendt mot hverandre. Men med ratt og pedal blir designet trolig langt mer tradisjonelt utformet.

Mer om AppleSelvkjørendeElbil