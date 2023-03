Messenger kommer tilbake til Facebook

Etter 9 års fravær.

Kamera Vilde M. Horvei, Tek.no

For ni år siden valgte Facebook å separere Messenger fra sin mobilapp, slik at disse ble to ulike apper. Nå vil de derimot forene dem igjen.

– Vi tester muligheten for at folk kan få tilgang til Messenger-innboksen deres i Facebook-appen, og du vil se oss utvide denne testen snart, skrev Facebook-sjef Tom Alison i et blogginnlegg.

– Til syvende og sist vil vi at det skal være enkelt og praktisk for folk å koble til og dele, enten det er i Messenger-appen eller direkte på Facebook.

Var opprinnelig en del av Facebook-appen

Messenger-appen ble lansert tilbake i 2011. Men på daværende tidspunkt kunne man også bruke samtalefunksjonen i Facebook-appen. Dermed hadde du to ulike opplevelser av samtalefunksjonen, avhengig av hvilken app du anvendte.

Det var dette Facebook ønsket å få slutt på, da de i 2014 valgte å fjerne Messenger fra Facebook-appen. Og dermed satt vi igjen med én Messenger app, og en Facebook-app uten Messenger.

– Å måtte gå inn en en app og gå gjennom en rekke steg for å komme seg til meldingene er mye friksjon, skal sjef for Meta, Facebooks moderselskap, Mark Zuckerberg ha uttalt som grunn for at de separerte de to.

De skal ha ønsket å videreutvikle Messenger-appen som en selvstendig app.

Selskapet har ikke uttalt seg om hvorvidt mobilnettleserversjonen vil få tilbake meldingstjenesten, ei heller om man etterhvert vil kunne sende meldinger fra facebook til instagrambrukere - hvilket er en mulighet, all den tid Meta eier begge selskapene.

– Facebook er ikke død eller døende

Da Meta kunngjorde nyheten om at de to appene skulle bli ett igjen, ble det gjort i en ganske bortgjemt bloggpost. Men mest iøynefallende er likevel deres kommentar om at selskapet ikke er dødt.

– I motsetning til rapporter ellers, er ikke Facebook død eller døende, men faktisk levende og blomstrende med 2 milliarder daglige aktive brukere.

Slik starter de innlegget, som later til å hevde at de nå er på vei i en positiv retning, i motsetning til tidligere tall som har vist brukerflukt. Som flere andre sosiale medier, har Facebook sett at de unge velger andre apper enn deres, og dette kan se ut som Metas forsøk på å trekke de unge til seg.