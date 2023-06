Frustrert over Telenors dekoder-tvang: - Blodpris

Telenor tar betalt for leie av dekoder, selv om man overhodet ikke har bruk for den. Kamera Vilde M. Horvei, Tek.no

– Jeg er ganske oppgitt over Telenor, forklarer Telenor-kunde, Torje Lilledrange på telefon til Tek.

Han må nemlig oppbevare en dekoder han ikke bruker, fordi Telenor hevder han må ha denne for å få tilgang til TV-tjenesten T-We.

– De tvinger folk til å ha en TV-dekoder selv om den ikke er nødvendig. Har man Apple TV eller Chromecast kan man se T-We på den, og legge dekoderen i skuff, forklarer Lilledrange oppgitt.

Torje Lilledrange. Kamera Privat

Dette bekreftes også av Telenor, som opplyser at de per nå ikke har noen annen løsning enn å kreve betalt for dekoderen.

– Det er slik at kundene må ha en dekoder registrert på abonnementet sitt for å kunne ha T-We. Hvorvidt de bruker den eller benytter Apple TV eller andre løsninger, er jo opp til hver enkelt kunde. I sistnevnte tilfelle kan det være at boksen støver ned eller havner i en skuff, sier pressesjef for Telenor Norge, Anders Krokan, til Tek.

Anders Krokan, pressesjef for Telenor. Kamera Frode Hansen / VG

– Telenor jobber for å innføre en velfungerende TV-løsning som også støtter behovet uten TV-boks, men dette har sammenheng med innholdsavtaler, og det er ennå ikke klart når vi har dette på plass.

Må betale for å oppbevare dekoder i skuff

Men en ting er å måtte oppbevare dekoderen i en skuff. En annen ting er at man også er tvunget til å betale for å oppbevare den unyttige dekoderen, forklarer Torje.

– Man betaler en sum for T-We pakken, og så kommer leie av dekoder i tillegg.

På spørsmål om hvorfor det er slik, svarer Telenor at dette er på grunn av gjeldende innholdsavtaler, som gjør at kundene er nødt til å ha en T-We-boks registrert på sitt abonnement. De medgir likevel at dette kan bli unyttig for noen.

– Samtidig ser vi at selv om mange har glede av TV-boksen, gjelder det ikke alle, uttaler Krokan, og forklarer videre at de jobber med andre løsninger som vil kunne tilbys uten behov for TV-boks. De kan derimot ikke si noe om når dette eventuelt er på plass.

På direkte spørsmål om hvorfor de velger å ta betalt for en tjeneste som noen ikke har bruk for, gjentar Krokan kun svaret over.

– Synes det er rart at Telenor skal tvinge på folk ekstra elektronikk man ikke trenger for at de skal tjene ekstra penger på en leie til blodpris, sier Lilledrange.

Hvorvidt prisen varierer avhengig av om man får kampanjepris eller ei fremstå uklart, men av fakturaer vi har sett koster det 129 kroner i månedsleie av dekoder.

Krokan presiserer at Lilledrange har en kampanjepris med rabatt som tilsvarer prisen på leie av T-We-boks og wifi-ruter og som går ut i 2025. Han vil ikke faktureres før etter det.

– I mellomtiden jobber vi i Telenor videre med stadig å forbedre tilbudet vårt, så mye positivt kan skje frem til den tid, avslutter han.

Prøvde å returnere TV-boksen

Han forsøkte også på et tidspunkt å returnere TV-boksen, etter at han fikk bekreftet fra kundeservice at dette var noe han ikke behøvde for å få tilgang til T-We. Faktisk skal de ha sendt ham en returlapp, som han brukte for å returnere boksen.

Det som da skjedde var derimot at selve tilgangen til T-We også ble stengt. Som i sin tur gjorde at han måtte få tilsendt boksen på ny.

– Det virker som om kunden er blitt feilinformert, og det beklager jeg, skriver Krokan til Tek om feilinformasjonen fra kundeservice.

Dette er praksis hos andre selskaper

Det er ikke bare Telenor som tilbyr TV-dekoder sammen med sine TV-løsninger. Men praksisen er likevel ikke helt lik.

Telia svarer for eksempel at det kommer helt an på hvilken type løsning man har valgt, men at det i noen tilfeller ikke er nødvendig med deres dekoder.

Daniel Barhom, informasjonssjef i Telia Norge. Kamera Telia

– Når det gjelder betaling for Telia box (dekoder) så varierer det litt fra avtale til avtale, men mange av våre kunder har Telia Box inkludert i sine avtaler uten ekstra kostnad, svarer informasjonssjef i Telia, Daniel Barhom.

– For de kundene som ikke har Telia box inkludert, så kan man velge å bruke eget utstyr, og dermed ikke betale noe.

Altibox svarer at ja, de har en dekoder inkludert, men at kunden ikke betaler for denne.

Andreas Veggeland, kommunikasjonsansvarlig i Lyse/ Altibox. Kamera Lyse.

– Vi har ikke dekoderleie i våre tv-pakker. 1 stk dekoder er altså inkludert kostnadsfritt. Kunder med behov for flere enn én dekoder, betaler en månedspris per eventuelle ekstra dekoder, svarer kommunikasjonssjef i Lyse/ Altibox, Andreas Veggeland.

RiksTV, Strim og Allente, opplyser på sin side at de ikke opererer med leieavtaler for dekodere. Tvert om kan man som kunde velge å kjøpe en dekoder - gjerne til rabattert pris som del av et tilbud - eller bare bruke det man selv har hjemme.

Maja Wikman Ulrich, kommunikasjonssjef i Allente. Kamera Allente

– Vi har ikke et leiekonsept for dekoder, forklarer kommunikasjonssjef i Allente, Maja Wikman Ulrich.

– Alle kunder som ønsker en løsning uten dekoder kan benytte vår OTT-tjeneste «Allente Stream».

Kommersiell direktør i RiksTV/Strim, Ole André Skarbøvik, skiller mellom de to ulike produktene RiksTV og Strim. Ingen krever dekoderleie, og du kan helt fint bruke din egen, slik som Apple TV. I motsetning til RiksTV tilbyr derimot ikke Strim noen dedikert dekoder man kan kjøpe.

– Her kan man altså bruke det man har eller kjøpe en AppleTV om man ønsker det på Elkjøp eller finn.no, forklarer Skarbøvik.

Oppdatert 27.juni, 2023: la inn et sitat fra Krokan vedrørende kampanjetilbudet som Lilledrange har fått.

26. juni 2023, 12:30