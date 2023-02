Instagram: - Vi viste for mye video

Tjenesten bekrefter det du kanskje mistenkte.

Hvis du synes Instagram har vist mer video enn du liker i 2022, så er sjefen for tjenesten faktisk enig. Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Instagram-sjef Adam Mosseri postet nylig en story på sin egen tjeneste der han omtalte det en del har klaget over det siste året; balansen mellom video og foto på tjenesten.

– Jeg tror vi har vært overfokuserte på video i 2022, forklarte Mosseri i posten, før han henviser til rangsystemet som velger ut og viser frem ulikt innhold på tjenesten. Hele storyen er transkribert hos The Verge.

– Vi har vist for mye video, og for få bilder. Siden har vi balansert det, hevder Mosseri.

Sinte Instagram-fotografer

Instagram, som er eid av Meta, tidligere Facebook, fikk støtte for Reels-formatet i slutten av 2020 - og i juli i 2022 ble alle videoer under 90 sekunder definert som Reels og vises om hverandre med vanlige stillbilder i appstrømmen.

Kortvideoene i fullskjerm skal likne på formatet som er etablert og popularisert av TikTok de siste årene. Også YouTube har sin egen variant, kjent som Shorts.

Mosseri erkjente at tjenesten har hatt en del fotografer som har vært sinte på grunn av ubalansen mellom video og stillbilder i 2022.

Eventuell ubalanse skyldes bruk

Mosseri har i en spørsmålsrunde med Instagram-brukere forklart at i den grad video er ekstra synlig på tjenesten over tid, vil det i så fall være på grunn av økt engasjement blant brukerne.

Samtidig presiserte han at foto alltid vil ha en plass på Instagram.

Kampen om brukerne

De siste årene har det vært en stadig kamp mellom de store tjenestene om brukere og plass i bevisstheten - kanskje særlig hos unge brukere.

Facebooks hovedtjeneste som raskt steg i popularitet mot slutten av 2000-tallet har for lengst dalt blant de yngste, mens selskapets andre tjenester som Messenger, Instagram og WhatsApp bedre har klart å holde på brukerne. Om enn ikke uten en viss kritikk for å herme etter eller kjøpe opp brysomme konkurrenter.

Underveis har tjenester som Snapchat, Jodel og BeReal kommet til, for å nevne noen. Videotjenesten Twitch har også økt kraftig i takt med at e-sport har tatt av.

Vanskelig å holde seg på topp

Men den aller tydeligste konkurrenten er nok TikTok, som med enorm brukerøkning og voldsomt engasjement både på innholdssiden og i forbrukt tid blant brukerne virker å ha fått fart på både Instagram og YouTube.

Rent praktisk minner det en del om gamle Vine, som var kortvideotjeneste fra 2012 til 2019. Men da pakket den sammen, og kinesiske Bytedance med sin TikTok «tok over» det markedet - i vestlige land med innhold fra en helt annen tjeneste; Musical.ly.

Og kampen for å forbli på toppen er ikke over for kjempetjenestene. Nylig brukte den maskinlærende chatroboten ChatGPT bare fem dager på å få sin første million brukere. Og med ett er det ikke bare gaming og kjappvideoer Instagram og YouTube må holde tritt med.

