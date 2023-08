Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Google tvinger frem bruk av iMessage-konkurrent

Skrur på RCS som standard.

Frem til i dag har du måttet velge å skru på RCS. Nå skrur Google det på for alle. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Det eneste alle er enige om er at SMS og MMS er utgått på dato. Men hva skal det erstattes av, og hvordan skal det virke? Apple har sin iMessage, mens Google er forkjemper for en standard de kaller RCS. Begge gjør i praksis varianter av samme sak.

Fra nå av skal RCS stå påskrudd som standardvalg i Meldinger-appen på Android-mobiler. Det melder Google på sitt eget supportforum.

Så langt har Android-mobiler bare spurt deg om du ønsker å skru på chatfunksjonene i Meldinger-appen. Dette vil nå bli skrudd på uten spørsmål.

Skrur på for å øke sikkerheten for alle

Samtidig informerer Google om at Meldinger gjennom RCS-systemet nå er kryptert fra ende til ende uansett type beskjed. De sier og at de skrur på RCS for alle, sånn at alle skal få mest mulig nytte av den økte sikkerheten.

Selv om dette altså vil skje nokså umerkbart i utgangspunktet, forklarer de at noen likevel kan måtte svare ja på vilkårsmeldinger fra sin operatør før systemet virker.

Gir nye muligheter

RCS-meldinger er, som iMessage, en form for «chat» som lever inni samme app som håndterer vanlige SMS-meldinger. Her kan du melde med mange samtidig, og du kan dele bilder og video i mer enn potetkvalitet - høyaktuelt nå i festivalsesongen.

Andre utvidelser som reaksjoner og animasjoner er også del av denne typen tjenester.

Google Pixel 7 Pro annonse Utvalgte butikker 9490 hos Elkjøp Sjekk nå Billigste hos 9409 hos DwMedia Sjekk nå

SMS og MMS har gått ut på dato

I sin grunnleggende form er SMS begrenset til 160 tegn, men mobiler kan ofte henge flere SMS sammen og oversette fra tegn til emojier underveis.

Når meldingen blir altfor lang blir SMS-en som regel til en MMS. Men også den er svært begrenset og for eksempel bilder vil bli lavoppløste og uklare hvis du forsøker å fylle skjermen med dem.

Mange bruker meldingstjenester på en måte som ikke passer sammen med disse standardene. MMS ble først kommersielisert for 21 år siden - før det var vanlig å ha kraftige kamera i mobiltelefonene.

RCS er for øvrig også over ti år gammelt.

Krangler med Apple

Snakkebobler med ulike farger identifiserer hvem som har iMessage og ikke på en iPhone. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Google har i lang tid forsøkt å få Apple til å adoptere sitt RCS-system. Så langt har det vært uten hell. Det til tross for en løpende debatt om såkalte grønne og blå snakkebobler - altså indikasjonen på iPhoner som viser om du melder via iMessage eller ikke.

Det har kommet påstander om at Android-brukere faller utenfor, og til dels ødelegger gruppechatter der resten av venneflokken har iPhoner. Siden deler av iMessage fungerer dårligere når gruppesamtalen også må henvende seg til SMS-brukere.

Pass på hvis du har flere mobiler

Om du har flere enheter, flere SIM-kort og kanskje veksler mellom mobilplattformene kan en tvangspåskruing av RCS bety trøbbel.

Meldingstjenestene, iMessage inkludert, hektes på telefonnummeret ditt, og andre som forsøker å sende meldinger til noen som har aktivert tjenestene vil automatisk sende en RCS- eller en iMessage-melding.

Det vil skje også om du i øyeblikket er på en telefon eller en dings som ikke kan ta imot denne typen meldinger.

Det er altså en fallgruve å være klar over her hvis du bruker fler enn én telefon til daglig. Da kan enkleste løsning være å skru av RCS (og iMessage) igjen, for å fortsatt få alle meldinger på alle enhetene dine.

Oppdatert 10. august 2023, 11:48

Mer om AppleGoogleRCSimessageAndroidSMS