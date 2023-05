EA-sjefen om Microsofts Activision-oppkjøp: – Likegyldig

Mener det ikke betyr noe for dem om oppkjøpet blir noe av eller ei.

Kamera Microsoft

Microsofts gigantopppkjøp av spillprodusenten Activision Blizzard er omstridt, men konkurrenten EA er ikke spesielt bekymret, skal vi tro toppsjef Andrew Wilson.

Han sa onsdag at det ikke ville ha noen innvirkning på selskapets posisjon hvorvidt Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard går gjennom eller ei.

– Vi fortsetter å være Microsofts største partner – jeg tror vi er nummer én-utgiver på plattformen deres – så om den avtalen går igjennom eller ikke er egentlig ikke viktig for oss, skal han ifølge VGC ha uttalt i forbindelse med en gjennomgang av selskapets inntekter.

EA står blant annet bak Battlefield-serien, Need for Speed, The Sims, Mass Effect-serien og alle EA Sports-titlene inkludert FIFA og Madden.

– Vet ikke hva som vil skje med Microsoft og Activision

Wilson skal videre ha uttalt at han ikke aner hva som kommer til å skje med de to selskapene, som var antatt å være det største oppkjøpet i spillbransjens historie.

Etter massiv kritikk fra flere hold, har til slutt det britiske konkurransetilsynet satt ned foten, og hevdet at oppkjøpet vil kneble konkurransen for nettskyspilling.

Dermed er utsiktene til selskapenes sammenslåing usikkert, selv om Microsoft opplyser at de vil anke avgjørelsen.

EA-sjef Andrew Wilson er ikke veldig opptatt av om Microsoft får kjøpe Activision Blizzard. Kamera Nick Adams, Reuters/Scanpix

Spillbransjens fremtid – flere oppkjøp

Wilson skal samtidig ha hevdet at vi trolig vil se flere oppkjøp av selskaper, som har vært «trenden» den siste tiden.

– På lengre sikt, vil det være industrikonsolidering? Vil det bli en bredere sammenslåing av underholdning?

Det spurte Wilson retorisk, og fulgte opp med en fremtidsanalyse.

– Hvis jeg forutså fremtiden på lang sikt, ville jeg si at det nesten er sikkert på et eller annet nivå. Jeg ville elske at [EA] hadde skalaen til å være en meningsfull konsolidator på det området. Jeg tror at vi har enorme verdier med hensyn til fremtidens underholdning.

– Men slik det står, tror jeg at vi er likegyldige med hensyn til om Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard går gjennom eller ikke.

11. mai 2023, 09:23