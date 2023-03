Avis: Teslas fjerning av radarer skal ha ødelagt for selvkjøringsmuligheter

Skapte angivelig protester internt.

I USA er de første utgavene av Tesla Model X med ny datamaskin - og gjeninnføring av radar på plass. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Midt under pandemien, med dyre og ustabile forsyningslinjer bestemte Elon Musk seg for å spare penger på sensorer. Det hevder Washington Post i en omfattende gjennomgang av status for Teslas selvkjøring. Fjerningen av radarsensorer skal ha gitt protester internt i selskapet.

I tillegg skal de nye bilene uten sensorer ha gitt et umiddelbart utslag på rapporter om feil og uberegnelig kjøring, med en økning i rapporter om fantombremsing blant hendelsene.

Også sensorene som så etter objekter helt nærme ble tatt vekk, til fordel for en rent kamerabasert løsning.

Forstår når kameraene ikke ser

Radarsensorene hevdes i saken å fungere som en hjelp til kamerasensorene. Der kamera og maskinsyn må identifisere hva de ser på for å vite at det er et objekt foran seg, trenger ikke en radar å vite hva den ser for å vite at det er noe der.

Dermed ville en radar kunne hjelpe systemet i tilfeller der kameraene ikke forstår hva de ser, eller har dårlig sikt.

Artikkelen peker dessuten på Teslas valg om å ikke bruke enda flere sensorer i utgangspunktet har færre sensorer enn for eksempel Googles Waymo, som tester selvkjørende biler med en rekke sensorer inkludert Lidar.

Antall hendelser økte

Tesla annonserte at de ville ta vekk radarsensorene fra amerikanske biler i mai 2021.

Da skal mengden rapporterte fantombremsinger, krasj og annen uberegnelig kjøring ha økt kraftig. Men dette var også på samme tid som selskapet rullet ut den tidlige versjonen av sin «Full Self Driving»-funksjon - der bilen skal ta full kontroll over kjøringen.

Washington Post hentet tall fra det amerikanske vegvesenet, NHTSA, og fant en kraftig økning i rapporterte tilfeller av såkalt fantombremsing i etterkant av endringen - men tallet virker fortsatt forholdsvis lavt; 107 rapporter på tre måneder sammenliknet med bare 34 rapporter om problemet på de foregående 22 månedene.

Fantombremsing er når en bil misforstår omgivelsene sine og bremser kraftig midt i trafikken. Det er ikke nødvendigvis farlig i seg selv, men i tett trafikk og høy hastighet kan det lede til kjedekollisjoner.

For ordens skyld tar vi med at Tesla ikke fjernet radarsensoren for biler solgt i Europa før på vårparten i fjor. I oktober 2022 ble også ultralydsensorene som brukes til parkering og oppdaging av hindringer tett på tatt vekk.

Problemer i selvkjøringsavdelingen?

Etter endringen skal avdelingen som jobber med selvkjøring hos Tesla ha mistet folk til både andre jobber innenfor selskaper Elon Musk eier eller jobber med, så som Twitter og OpenAI. Noen skal også ha gått til konkurrenter.

Det har dessuten kommet søksmål på grunn av manglende fremgang med selvkjøringsfunksjonene. Full Self Driving selges som en funksjon med nye Teslaer, og koster mye - i dag koster den for eksempel nesten 60.000 kroner om du bestiller en bil med lovnaden her til lands.

Amerikanske trafikksikkerhetsmyndigheter etterforsker også Tesla etter rapportene om ulike hendelser i forbindelse med selvkjøringsfunksjoner.

Radaren er tilbake

Tesla oppdaterer stadig maskinvaren ombord i bilene sine, og i USA har allerede de første bilene med den såkalte Hardware 4-plattformen så smått blitt levert. Her er radar nok en gang på plass, etter mange rykter de siste månedene.

I første omgang er det Model X-varianter som har blitt levert med radar og ny datamaskin bygget inn. Men det forventes at selve kjøreplattformen kommer også i de andre bilene etter hvert.