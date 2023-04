AMD anbefaler BIOS-oppdatering for Ryzen 7000

Både hovedkortet og prosessoren kan svi seg.

AMD mener at Ryzen 7000-eiere bør oppdatere hovedkortets BIOS. Kamera By: Vegar Jansen / Tek.no

Vegar Jansen 28. april 2023, 09:41

Det har blåst litt varmt rundt AMD og Ryzen 7000-serien denne uken, etter at flere Reddit-brukere kunne rapportere om varmeproblemer med sine nye X3D-prosessorer.

Eller, å kalle det «varmeproblemer» er egentlig en underdrivelse. Faktum er at folk som hadde prøvd seg på litt minneoverklokking plutselig satt igjen med både et svidd hovedkort og ditto prosessor.

Og etter en hektisk uke, mener AMD å ha både identifisert problemet og kommet med en fiks i samarbeid med hovedkortprodusentene. I en uttalelse til Tom’s Hardware anbefaler de nå at alle som har et AM5-hovedkort oppdaterer til ny BIOS når denne foreligger.

AMD nevner ikke spesifikt om problemet kun gjelder X3D-prosessorene eller om de vanlige Ryzen 7000-prosessorene også kan rammes, men en BIOS-oppdatering er uansett sjelden feil.

I skrivende stund skal ASRock, Asus og Gigabyte allerede ha lagt ut aktuelle BIOS-oppdateringer på sine hjemmesider, mens andre aktører trolig er rett rundt hjørnet.

Setter nye grenser

Det den nye BIOS-oppdateringen gjør, er å legge begrensninger i hovedkortet slik at ikke prosessoren skal kunne operere utover visse spesifikasjonsverdier, deriblant en grense på 1,3 volt for prosessorens «SOC voltage».

Ifølge AMD skal ikke denne begrensningen påvirke mulighetene for å overklokke RAM med Expo- eller XMP-teknologi, men det skal altså forhindre mulighetene for at man med det som kan kalles litt «uskyldig minneoverklokking» risikerer å ødelegge både prosessoren og hovedkortet.

For øvrig ber AMD om at berørte brukere tar kontakt med selskapets serviceapparat.

