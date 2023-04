Nå kan du bruke iPhone med Windows

Anders Brattensborg Smedsrud 27. april 2023, 07:46 Lagre Lagre artikkel

For to måneder siden avslørte Microsoft at de jobbet for at iPhone-brukere endelig skulle få skrive meldinger og ringe via Windows.

Nå er funksjonen klar, og på vei til å rulles ut for alle Windows 11-brukere gjennom en ny utgave av Telefonkobling-appen deres.

Android-brukere har hatt muligheten til å ta telefoner og sende meldinger via Windows lenge, mens iPhone-brukere frem til nå har måtte bruke MacOS for å få tilsvarende muligheter.

Telefonkobling-appen trenger bare blåtann for å kobles til iPhone slik at informasjon om anrop og meldinger kan deles i appen og varslingssenteret.

Appen fungerer enten du mottar en iMessage – du vet, den blå «boblen» – eller en vanlig «grønn» SMS. Den klarer imidlertid ikke å skille de visuelt fra hverandre, så alle meldinger får samme farge i appen.

Du må ha en iPhone med iOS 14 eller senere for å koble til en Windows-PC.

Kamera Microsoft.

Det må nevnes at Microsoft sin telefonapp har enkelte begrensninger som alle med Android-telefoner slipper å forholde seg til.

Appen takler ikke bilder eller medieinnhold, videosamtaler eller gruppemeldinger, og kan bare vise meldingene som er sendt og mottatt fra appen.

Den kan altså ikke synkronisere meldinger mot telefonen slik at du kan bla gjennom hele meldingshistorikken fra Windows.

Det kan dermed bli en ganske hullete historikk i appen, om du svarer på noen meldinger fra telefonen, og andre via Windows.

På mobilen din, som alle meldinger går via, vil heldigvis alt se normalt ut. Der får du fortsatt full oversikt over meldingene du har sendt og mottatt.

Mac- og Android-eiere har flere muligheter

Med flere begrensninger blir ikke den nye Telefonkobling-appen noen trussel for Apples «Meldinger»- og FaceTime-apper til MacOS. Derfra kan du dele bilder og video, ha videosamtaler og synkronisere meldinger.

I sedvanlig stil får ikke alle Windows 11-brukere den oppdaterte Telefonkobling-appen med en gang. Microsoft lover at alle skal få den innen midten av mai.

27. april 2023, 07:46

Mer om iPhoneWindowsMicrosoftiOS