Microsoft fjerner støtte for Twitter

Elon Musk truer med søksmål.

Kamera DADO RUVIC / Reuters

Ole Henrik Johansen 20. april 2023, 07:55

Fra og med 25 april fjerner Microsoft muligheten for at annonsører kan administrere sin Twitter-konto via selskapets verktøy for sosiale medier. Det får Elon Musk til å frese.

Bakgrunnen for dette er trolig at Twitter starter å ta betalt for å gi tilgang til API-et (Application Programming Interface) sitt på denne datoen.

Ifølge Engadget vil den billigste pakken med tilgang koste Microsoft om lag 42.000 dollar i måneden, eller rundt 445.000 norske kroner.

Truer med søksmål

I kjølvannet av Microsoft sin kunngjøring har Twitter-eier Elon Musk tatt til Twitter med følgende melding:

– De trente ulovlig ved å bruke Twitter-data. Rettssakstid, skriver Musk.

Nøyaktig hva Microsoft kan ha gjort ulovlig utdyper ikke Musk videre. Men flere medier hevder at det kan ha noe med teknologigigantens rolle som støttespiller for ChatGPT-utvikleren OpenAI.

Bare for noen dager siden annonserte Musk at han ville ta opp kampen med OpenAI og Google ved å lage sin egen AI som skulle ha hovedfokus på å være «sannhetssøkende».

Musk har lenge vært kritisk til OpenAI, og ment selskapet bevist har «trent opp AI til å lyve.»

Facebook, Instagram og LinkedIn fortsetter

Ved å fjerne Twitter fra verktøyet sitt, vil ikke lenger brukere kunne kontrollere kortbeskjedplattformen.

Det betyr at annonsører ikke lenger vil kunne lage og planlegge utkast til kommende tweets, samt ha tilgang til tidligere ting som er lagt ut. Det vil naturlig nok skape en del problemer for de som bruker dette aktivt.

I den offisielle kunngjøringen fra Microsoft står det at andre sosiale mediekanaler, som for eksempel Facebook, Instagram og LinkedIn vil fortsette å være tilgjengelig.

(Kilder: Engadget, Twitter)

