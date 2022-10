Nyhet Nytt i MacOS Ventura

De åtte største endringene i MacOS Ventura

Sjekk om du kan laste ned.

MacOS Ventura kommer med og en rekke nye funksjoner.

Apple har sluppet den store, årlige oppdateringen sin til MacOS. Som de fortalte under annonseringen i sommer heter årets utgave MacOS «Ventura», og det tar altså over for fjorårets MacOS Monteray.

MacOS Ventura gir deg blant annet en ny måte å styre vinduer på, nye verktøy for å «ta knekken» på passord og bedre ytelse i spill. Generelt blir også opplevelsen likere den du får med Apples mobile enheter.

Her får du for eksempel søkefunksjoner, et nytt innstillingspanel og multitasking som minner om det du har på en iPhone eller iPad i dag.

Sjekk om Macen din støtter nye MacOS Ventura nederst i saken.

1: Ny vindusstyring: flere apper i ett jafs

Stage Manager gjør det lettere å veksle mellom et hav av ulike apper samtidig.

Den nye funksjonen for veksling mellom apper har fått navnet «Stage Manager», og kommer faktisk både til MacOS og iPadOS. Her kan du veksle mellom ulike apper og «arbeidsområder» med flere apper, fra venstre skjermkant uten å måtte gå via oppgavelinjen. Apper kan nemlig grupperes sammen og byttes slik at de kan vises og skjules sammen med ett klikk.

Det hele oppleves litt som en slags «mobilifisering» av desktopen, slik at du slipper å holde oversikt over vinduene dine på den samme måten som før.

2: Spotlight: smartere søk

Spotlight har blitt smartere. Akkurat som på mobilen kan søkefunksjonen nå lete etter innhold i bilder. Søker du etter katter, hunder eller biler kan funksjonen finne bilder og video som inneholder nettop det.

Dette kan allerede både iOS og Android, men nå kommer løsningen altså til MacOS.

3: Nye funksjoner i e-post

Du kan nå planlegge at e-postene du sender via Mail automatisk sendes på et tidspunkt du ønsker. Dermed slipper du at mottakeren ser at du hadde Einstein-idéen din klokken 3 natt til søndag.

Du kan også angre sendingen i noen sekunder, slik du har kunnet i årevis i Googles Gmail-tjeneste. Og er du av den glemske typen kan du be Mail minne deg på en e-post du har mottatt litt senere.

4: Forbedret nettleser

I nye Safari kan du dele faner med venner, slik at du for eksempel kan gjøre research for en ferie eller skoleoppgave på nettet med andre. Dermed har alle den samme gruppen nettleservinduer oppe, og kan bla gjennom dem sammen.

5: Passnøkler skal erstatte passord

Apple mener passnøkler skal erstatte passord. De lager en unik påloggingskode med utgangspunkt i biometriløsninger som ansikt eller fingeravtrykk.

Passnøkler, eller tilgangsnøkler, skal erstatte passord for alltid, ifølge Apple. Fremfor å måtte skrive ned et passord skal passnøkler la deg lagre et «passord» som kun er knyttet til enten fingeravtrykket eller ansiktet ditt, altså biometrien din, som lagres lokalt på enheten du bruker. Passordet» opprettes unikt på din egen datamaskin eller mobiltelefon, og synkroniseres mellom Mac, iPhone, iPad og Apple TV med iCloud-nøkkelringen.

Passnøkler er et samarbeid med FIDO-alliansen som er kjent for å jobbe med sikkerhet og innloggingsløsninger, og også Samsung og andre har jobbet med denne alliansen for ting som ansikts- og fingeravtrykkslåser.

Apple bedyrer at dette vil fungere for deg som jobber med andre enheter enn bare Apple-dingser også. Sitter du og jobber på en PC og skal logge inn et sted vil du kunne skanne en QR-kode på skjermen, som lar deg bruke Touch ID eller Face ID på iPhonen eller iPaden din for å verifisere deg.

Både Microsoft og Google jobber med lignende tiltak for å bli kvitt tradisjonelle passord du må huske i Windows og for Android.

6: Bedre spillytelse

Metal er Apples svar på DirectX i Windows. Grafikkløsningen har blitt betydelig oppdatert i nye MacOS, og skal jobbe vesentlig raskere. I tillegg kommer støtte for dynamisk oppskalering, som kan gi høyere bildeflyt i krevende spill. Dermed loves det både bedre grafikk og høyere bildeflyt på dagens maskinvare i MacOS.

Det skal også bli lettere å invitere venner til å spille sammen, med en ny «SharePlay»-funksjon i Game Center.

7: Lar deg bruke iPhone som webcam

Bruk iPhone som webkamera.

En funksjon mange benyttet da Covid-pandemien sendte alle på hjemmekontor var muligheten til å bruke mobilen som webkamera. Dette var imidlertid ikke offisielt støttet av Windows eller MacOS. Nå tar Apple tak i det.

Med Kontinuitet-systemet som kobler sammen Mac og iPhone blir det lett å bruke iPhone som webkamera for Macen, slik at du får et vesentlig bedre kamera enn før.

Her kan du få ting som scenebelysnings-funksjoner og uklar bakgrunn rett fra kamerasystemet på mobilen. Også løsningen som gjør at kameraet «følger deg» når du beveger deg foran telefonen hører med.

8: Systemvalg blir til systeminnstillinger

«Systemvalg» i MacOS blir helt nytt og får et nytt navn: Systeminnstillinger.

Det får et design som ligner på det du finner på en iPhone og iPad, så det blir lettere å kjenne igjen og navigere i for de som bruker flere av disse enhetene.

Systeminnstillinger i MacOS Ventura.

Flere nyheter

Av andre mindre nyheter kan det nevnes at MacOS Ventura endelig får en egen app for klokke og vær, med samme muligheter som på iPhone og iPad.

Som i nye iOS 16 kan du også angre og redigere iMessage-meldinger du har sendt.

Albumene «skjult» og «nylig slettet» i «Bilder-appen blir passordbeskyttet som standard.

Og, det blir mulig å veksle sømløst over fra en iPhone til en Mac (eller motsatt!) om du er i en Facetime-samtale.

Disse Macene kan oppgraderes til MacOS Ventura

Om du har en Mac som støtter det, kan Ventura lastes ned via oppdateringsverktøyet til maskinen nå. Det kan imidlertid dukke opp først senere i uken, ettersom Apple ikke har kapasitet til å rulle ut oppdateringen til alle på nøyaktig samme tid.

Du sjekker uansett om Ventura er klar for Macen din ved å gå til «Eple»-menyen –> Systemvalg –> Programvareoppdatering.

Apple opplyser at disse maskinene støtter Ventura:

MacBook Air: 2018 og nyere

MacBook Pro: 2016 og nyere

MacBook: 2017 og nyere

iMac: Sent 2017 og nyere

iMac Pro: 2017 og nyere

Mac mini: 2018 og nyere

Mac Pro: 2019 og nyere

Mac Studio: 2022 og nyere