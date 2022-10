Netflix skal ta betalt for kontodeling tidlig neste år

Heldigvis får «gratispassasjerer» et verktøy for profileksport.

Vegar Jansen

Strømmegiganten Netflix har klødd seg i hodet en stund for å finne ut hva de skal gjøre med alle som deler kontoen sin med andre brukere. Våren 2022 startet de derfor å eksperimentere med å ta betalt for kontodeling i visse søramerikanske land.

Nå skal denne strategien også tas i bruk i flere markeder, og er en løsning som vil rulles ut allerede tidlig til neste år.

Dette skriver Netflix i et oppdatert og globalt notat om såkalt «Paid Sharing».

Testet ulike priser

Hvor mye det faktisk vil koste å dele kontoen med ekstra brukere får vi ikke vite, men under sine forsøk – som også har inkludert «ekstra hjem» i tillegg til «ekstra medlem» – har Netflix vanligvis operert med omtrent tre amerikanske dollar. For tiden vil dette si rett i overkant av 30 norske kroner, men prisen kan også godt bli litt høyere i vår del av verden.

Netflix har også operert med en grense på maksimalt to ekstrabrukere. Hvorvidt dette vil videreføres vet vi heller ikke i skrivende stund.

Underkonto og eksporteringsmuligheter

Det kjekke med å få et system rundt deling av kontoer er at disse ekstrabrukerne kan få sin egen underkonto med sitt eget passord. Den åpenbare ulempen er at du altså vil måtte betale for disse tidligere «gratispassasjerene».

Da vil det kanskje ikke lenger være så interessant å ha onkel Kåre eller ekskjæresten på abonnementet. Redningen kan da bli det nylanserte eksporteringsverktøyet for Netflix-profiler. Dette gjør det mulig å skille ut brukerprofiler – komplett med anbefalinger, historikk, lister og innstillinger – til en ny og separat konto.

Ifølge ferske tall fra selskapet har Netflix nå 223 millioner abonnementer globalt. Håpet er vel at dette grepet skal sørge for å øke det tallet litt, og på den måten også gjøre aksjonærene enda lykkeligere.

