Nå blir Apple Watch ny

Kjempeoppdatering for WatchOS.

Måten du bruker dine vanligste Watch-funksjoner på kommer antakelig til å endres. Snart får du smartstabler som er lette å fiske frem over hver urskive. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 6. juni 2023, 08:54 Lagre Lagre artikkel

Tek.no / Cupertino: Apple Watch har blitt åtte år gammel, og nå har smartklokkene antakelig fått sin største oppdatering noensinne.

Watch OS 10 blir tilgjengelig senere i år, og mange av kjernefunksjonene har blitt helt nye. Apple har også endret hvordan du kommer til å navigere mellom funksjonene på klokka.

Watch OS 10 ble vist frem under åpningspresentasjonen på WWDC her i Cupertino. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Hurtigmeny overalt

Den vanlige «Siri»-urskiven har nå blitt en hel del av Watch-navigasjonen. Det vil si; du kan legge en såkalt «smart stabel» (Smart Stack) på alle urskiver, uten å måtte velge den spesifikke Siri-urskiven som liknet.

I stabelen ligger det widgets for vanlige handlinger og apper du bruker ofte, så som værvarsling eller aktivitetsringer.

Stabler med innhold

Appene organiserer seg ettersom de tror du har behov for dem, og du henter dem frem ved å vri på den digitale kronen.

Apple har ikke gjort store endringer på selve appmenyen som viser alle ting i én stor sky, men er du som meg er det sjelden du faktisk må innom den for å bruke klokken.

Apper tar mer skjermplass

Det er også gjort endringer på måten Watch-appene fungerer, ved at de tar opp mer plass på skjermen, og flere apper har fått knapper spredt rundt i brukergrensesnittet - der det før var færre tilgjengelige betjeningsmåter å bruke.

Kontrollsenteret som du pleide å måtte sveipe opp fra bunnen på klokka for å se, blir nå tilgjengelig via den vanlige knappen under digitalkronen på klokka. Dermed blir det kjappere å sette klokken i ikke-forstyrr-modus også, for eksempel.

En umiddelbar kobling mellom Watch og iPhone gjør telefonen til en sykkelcomputer på styret. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Gjør mobilen til sykkelcomputer

Apple har forøvrig gjort store endringer på måten helse kan måles og holdes styr på med klokken.

Det har kommet en kraftig utvidet sykkelmodus til Watch OS 10.

Det innebærer at når du kombinerer Watch med iOS 17 kan du bruke mobilen din som sykkelcomputer der du også får se innsatsen din på den store skjermen - live, overført med Bluetooth fra klokka.

Det skal og ligge bedre måling av ytelse og kaloriforbruk ved elsykling bygget inn.

Har du fylt ringene dine mange dager på rad? I så fall vil «awardsene» dine bli seende slik ut på klokka fremover. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Tydeligere premier

Selve aktivitetsappen på klokka har også fått seg en større overhaling, der det ser ut til at de mange ulike «premiene» du kan få har fått større plass.

Dermed ser du enklere de ulike rekordene eller antallet dager på rad du har fylt ringene dine.

Apples klokker brukes alt til både tennis og golf, men nå blir de mer spesialisert i retning sportene. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Lar deg logge mentalhelse

Andre deler av helsen som Apple Watch kan bidra på handler om mental helse og øyehelse. Der skal Watch OS 10 tillate logging av mentaltilstand.

Dette fins det allerede apper som kan gjøre, men nå integreres det i klokken, slik at du nokså enkelt kan bygge en dagbok som i grove trekk over tid kan vise om du har det bra, eller kanskje nærmer deg en depresjon eller angst.

Du kan skru på kronen for å bla deg gjennom sinnstilstander, og logge dem. Over tid blir loggen en indikator på hvor bra du har det. Kamera Apple

Skal hindre nærsynthet

Klokken drar også nytte av lyssensorene sine og kan fortelle både barn og voksne om de er nok ute i solen. For barn har for mye innetid blitt satt i sammenheng med nærsynthet.

En annen ting som barn av alle aldre kanskje setter pris på er at Mikke Mus-urskiven nå har fått selskap av mer animert fauna; hunden Snoopy har fått sin egen urskive, der han kaster frisbee ved siden av hundehuset sitt.

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Kommer til høsten

Nøyaktig når den ferdige utgaven av Watch OS 10 kommer er ukjent, men typisk blir det betaprøving nå frem til høstens iPhone-lanseringer, og endelig slipp noen dager etterpå. Høstlanseringen pleier å skje i midten av september en gang.

6. juni 2023, 08:54