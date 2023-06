HBO Max-kunder skremt med prisøkning

«Halv pris livet ut»-kunder fikk melding om voldsomt prishopp.

14. juni 2023, 07:00

Tirsdag kveld tikket følgende melding inn til tusenvis av HBO Max-kunder:

– Hei, fra 13. juli vil den månedlige standard abonnementsprisen endres fra 89 kr til 99 kr/mnd.

Minutter senere strømmet frustrerte meldinger inn til tipsportalen vår.

Alle avsenderne hadde til felles at de benyttet seg av HBO Max sin «halv pris livet ut»-kampanje da tjenesten ble lansert høsten 2021.

Med en prisøkning til 99 kroner skulle den nye prisen vært 49,50 kroner, heller enn 44,50 kroner som i dag for denne gruppen.

– «Livet ut» er sannelig ikke særlig lenge, og jeg kjenner på det å bli snytt, skrev én kunde som var redd for å miste kampanjeprisen til oss.

Denne e-posten ble også sendt til HBO Max-kunder med «halv pris livet ut»-abonnement, tirsdag kveld. Ny pris for disse kundene blir imidlertid 49,50 kroner måneden. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Slipper med skrekken

Heldigvis slipper alle med kampanjepris med skrekken:

– Abonnentene som nyter godt av rabatten, fortsetter med det også etter økningen, skriver kommunikasjonsdirektør i Warner Bros Discovery, Hanne McBride, til oss.

– Nå undersøker vi hvorfor noen kunder har fått tilsendt informasjon som ikke sammenfaller med det abonnementet de har, og det jobbes med å sende ut riktig informasjon, med riktig pris, til alle så fort som mulig.

Prisøkning for alle

Likevel blir det altså en prisøkning for alle med HBO Max-abonnement. Ny pris for de med standardabonnement – og dermed også alle nye kunder – blir 99 kroner per måned. Ny pris for de med «halv pris livet ut»-kampanjepris blir 50 prosent av 99 kroner, altså 49,50 kroner måneden.

HBO Max begrunner prisøkningen med at de har høyere kostnader ved oppkjøp, innholdsskaping og produktutvikling, og for at de kan «fortsette å investere i kvalitetsinnholdet og produktopplevelsen de streber etter å gi kundene».

Mens noen kunder fortsatt kan slappe av med det som er markedets rimeligste strømmetjeneste, betyr prisøkningen for andre at rivaliserende tjenester som Apple TV+ og Disney+ blir rimeligere alternativer. Disse koster 89 kroner måneden.

De store strømmetjenestene med rimeligst pris er imidlertid Amazon Prime til 65 kroner måneden, og SkyShowtime til 79 kroner.

Dyrest på strømmemarkedet er Netflix, med Full HD-abonnement til 109 kroner og 4K-innhold for 159 kroner måneden.

Sammenslåing kan gi prishopp

I fjor vår ble det kjent at strømmetjenestene HBO Max og Discovery+ skal slås sammen og bli til «Max».

Dette er ventet å skje i løpet av neste år i Norge.

I USA førte lanseringen av Max nå i mai til kraftig prishopp for abonnentene.

Hva som skjer med kampanjeprisen mange norske HBO Max-abonnenter har når tjenesten blir en del av Max, er ukjent.

