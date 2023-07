Microsoft ruller ut Bing-chatboten i Chrome og Safari

Ikke bare i Edge.

Microsofts Bing Chat blir tilgjengelig også utenfor Microsofts Edge-nettleser. Kamera JASON REDMOND / AFP / NTB

Microsofts ChatGPT-drevne chatbot Bing har frem til nå kun vært tilgjengelig gjennom Microsofts egen Edge-nettleser. Det er det nå i ferd med å bli en endring på, melder blant andre Windows Latest.

Microsoft er nemlig i ferd med å åpne for tilgang til Bing Chat både i Google Chrome og Apples Safari. Windows Latest melder at de fikk en melding i Windows 11 om at Bing nå var tilgjengelig i Chrome.

Innad i Tek-redaksjonen har vi foreløpig ikke fått tilgang verken i Chrome eller Safari, så det er mulig det foreløpig kun gjelder for engelsktalende brukere. Her dukker foreløpig kun meldingen om å installere Edge opp om vi forsøker å stille Bing Chat et spørsmål.

Begrensninger - og «reklame»

Microsoft har tilsynelatende begrenset Bing-boten noe utenfor sin egen nettleser. Hver henvendelse er begrenset til 2000 ord i stedet for 4000, og hver samtale er begrenset til fem spørsmål og fem svar før dialogen tilbakestilles og du må starte helt på nytt.

I tillegg melder flere medier om at Bing-chaten konstant har en popup-melding om å fortsette i Edge, så det er liten tvil om at Microsoft fortsatt konstant forsøker å verve brukere til sin egen nettleser.

– Vi har begynt å gi tilgang til Bing Chat i Safari og Chrome til utvalgte brukere som en del av vår testing på andre nettlesere. Vi gleder oss til å utvide tilgangen til enda flere brukere så fort våre standardprosedyrer for testing er ferdige, sier Microsofts kommunikasjonsdirektør Caitlin Roulston til The Verge.

Bing-sjef Mikhail Parakhin i Microsoft twitret (eller X-et) tirsdag at de planla en «aggressiv utrulling».

I tillegg til testingen på nye nettlesere har Microsoft også begynt å rulle ut en mørk modus for Bing Chat. Om du er blant de «heldige» finner du den i hamburgermenyen øverst til høyre.

Ikke søk-modus kommer

Parakhin har for øvrig bekreftet at selskapet jobber med en egen «no search»-modus for Bing.

Mange brukere har nemlig klaget over at alle forespørsler til Bing løses ved at chatboten i praksis søker på nettet og forsøker å sammenfatte svarene den finner - i motsetning til for eksempel ChatGPT.

«No search» vil bety at du kan instruere chatboten om ikke å søke på nettet for å svare på spørsmålet, som betyr at den i stedet vil bruke språkmodellene som ligger bak. Det kan gi mer kreative og mindre ensformige svar.

Oppdatert 25. juli 2023, 14:05