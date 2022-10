500 hester og over 600 km rekkevidde: Her er Polestar 3

Polestar 3 blir en stor SUV i klasse med BMW iX, Audi e-tron og Tesla Model X. Nå er alle spesifikasjoner klare.

Konstante små drypp til tross: Så langt har vi visst lite om Polestars kommende stor-SUV Polestar 3. Før nå.

Onsdag viste nemlig Polestar frem den endelige versjonen av bilen, og slapp samtidig alle spesifikasjoner - i alle fall for lanseringsvarianten Long Range Dual Motor - som vil konkurrere med biler som BMW iX, Tesla Model X og den nye varianten av Audi e-tron som er på trappene.

I tillegg kommer Polestars morselskap Volvo med søstermodellen til Polestar 3, kalt EX90, om ikke lenge.

Nesten fem meter lang

Her er noen av nøkkeltallene for Polestar 3:

Dimensjoner (L x B x H): 4900 x 2120 (inkl. speil) x 1614 millimeter.

4900 x 2120 (inkl. speil) x 1614 millimeter. Akselavstand: 2985 millimeter

2985 millimeter Seter: Fem

Fem Motorytelser: 360 kW (489 hestekrefter), 840 Nm. Firehjulstrekk.

360 kW (489 hestekrefter), 840 Nm. Firehjulstrekk. Akselerasjon 0–100 km/t: 5,0 sekunder

5,0 sekunder Toppfart: 210 km/t

210 km/t Batteri: 111 kilowattimer brutto, 107 netto. Nikkel-mangan-kobolt-batteri fra CATL.

111 kilowattimer brutto, 107 netto. Nikkel-mangan-kobolt-batteri fra CATL. Rekkevidde: 610 kilometer etter WLTP (foreløpig ikke sertifisert, så dette er kun et anslag)

610 kilometer etter WLTP (foreløpig ikke sertifisert, så dette er kun et anslag) Maksimal ladeeffekt: 250 kilowatt. 10 - 80 prosent på 30 minutter

250 kilowatt. 10 - 80 prosent på 30 minutter Ombordlader: 11 kilowatt (3-fase)

11 kilowatt (3-fase) Pris: 739.200 kroner inkludert Plus- og Pilot-pakker og vrakpant, men uten eventuell moms og engangsavgift

I tillegg kan man, akkurat som for Polestar 2, legge til en Performance-pakke, som her koster 70.000 kroner (også det før eventuell moms). Den øker ytelsene til 380 kW/517 hk og 910 Nm (gjennom en «programvareoppgradering») og reduserer 0–100-tiden til 4,7 sekunder.

Den legger dessuten til egen Polestar Engineered-tuning av understellet, 22-tommers felger, Pirelli P-Zero-dekk (265/40R22 foran og 295/35R22 bak), gullfargede setebelter og en egen laseretset gullfarget lysstripe i kupéen.

Oppgraderingen koster imidlertid noe rekkevidde, nærmere bestemt 50 kilometer versus den vanlige Long Range Dual Motor-varianten. Performance-modellen har dermed et rekkeviddemål på 560 kilometer.

«Alt» inkludert

Det meste annet er imidlertid inkludert på lanseringsversjonen. Et to-kammers luftfjæringssystem er standard, og demperne justeres etter veiforholdene 500 ganger i sekundet. I utgangspunktet har bilen en kraftfordeling som går i favør av bakhjulene, men en egen rekkeviddemodus vil frikoble bakre motor og la frontmotoren stå for fremdriften «for å øke effektiviteten under visse omstendigheter», ifølge Polestar.

Varmepumpe og panoramaglasstak er standard, og Polestar 3 kommer også med toveislading (V2L). Dette er også noe Volvo nylig offentliggjorde at blir en funksjon på EX90.

Plus-pakken, som altså er inkludert på lanseringsversjonen, inneholder blant annet et Bowers & Wilkins-anlegg med 25 (!) høyttalere og totalt 1610 watt effekt, soft-close- dører, elektrisk rattstamme, varme i ratt og bakseter og 21 tommers felger.

Pilot-pakken gir Pilot Assist-funksjonen som lar bilen akselerere, bremse og styre selv i inntil 130 kilometer i timen under rette forhold, parkeringsassistanse og headup-display.

Lidar fra neste år

Bilen kommer med fem radarer, fem utvendige kameraer og 12 ultrasoniske sensorer, og fra og med andre kvartal 2023 også med lidar-sensor som skal gi enda bedre 3D-skanning av omgivelsene og «bidrar til å klargjøre bilen for autonom kjøring», ifølge Polestar.

Innvendig sitter to kameraer med øyesporing som skal sørge for å advare deg eller i verste fall nødstoppe bilen om de registrerer at du sovner eller på annet vis ikke følger med. Radarsensorer i kabinen skal også oppdage bevegelser og sørge for at ikke barn eller kjæledyr forlates i bilen, og vil varsle deg når du prøver å låse bilen om den fortsatt oppdager bevegelse innvendig. Funksjonen er også koblet til klimaanlegget for å unngå farlig nedkjøling og overoppheting.

Som tidligere er det Android Automotive som gjelder for infotainmentsystemet i bilen, og ifølge Polestar skal det være snakk om en videreutviklet variant fra Polestar 2. Skjermen i midtkonsollen er på 14,5 tommer.

Lite er endret fra Polestar 2 til Polestar 3 om man inntar dette perspektivet.

Noe begrenset bagasjerom

Et minus kan nok være bagasjeromsplassen, som «bare» er oppgitt til 484 liter - og det er inkludert 90 liter under bagasjeromsgulvet. Du får riktignok en liten frunk på 32 liter i tillegg, men det er fortsatt relativt lite i stor-SUV-klassen.

En Audi e-tron har eksempel 600 liter bak og 60 liter foran, og selv en Volkswagen ID.4 har 543 liter bak. Bilen vil imidlertid kunne trekke 2200 kg henger og ha 100 kg på taket. Egenvekten er oppgitt til mellom 2584 og 2670 kg etter utstyr, og bakkeklaringen 201 millimeter.

Polestar åpner for bestilling allerede i dag, og forventer de første leveransene i fjerde kvartal 2023. Bilen vil i utgangspunktet produseres i Chengdu i Kina, men Polestar planlegger også oppstart av produksjon ved Volvo-fabrikken i Ridgeville i Sør-Carolina i USA rundt midten av 2024.

De gylne setebeltene er en del av Performance-pakken.

Koster over 800.000 kr med moms

Prisen er som nevnt oppgitt til 739.200 kroner inkludert frakt, levering og vrakpant, men det er altså før moms og engangsavgift om regjeringen får gjennom sitt forslag til statsbudsjett som ble lagt frem nylig. For Polestar 3 vil moms- og avgiftsforslaget bety snaut 60.000 kroner i moms (før vinterhjul og eventuelle andre tillegg, som også vil pålegges moms) og like over 26.000 kroner i den vektbaserte engangsavgiften.

Startprisen blir dermed rundt 825.000 kroner. Det er rundt 80.000 kroner under der BMWs iX M50 starter i dag, en bil som har rimelig like spesifikasjoner som Polestar 3 (4953 mm lang, 523 hestekrefter, 111,5 kWh batteri, 630 km WLTP-rekkevidde). Og da kommer utstyr, moms og avgifter i tillegg om leveransen skjer neste år.

Dagens Audi e-tron-versjon koster på sin side cirka 760.000 i den mest påkostede utgaven, men den har både mindre batteri og betydelig mindre rekkevidde enn både Polestar 3 og BMW iX - og det kommer altså en ny og oppgradert versjon for 2023.

Hele det første modellåret er forbeholdt Long Range Dual Motor-versjonen av Polestar 3, ifølge Polestar. Rimeligere utgaver vil dermed ikke komme før tidligst i 2025.

Volvos EX90 skal for øvrig vises 9. november.