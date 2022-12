Enorm elbil-økning i november

Kjempevekst etter et ellers ganske rolig år.

Kamera Fredrik Hagen / NTB scanpix

Niklas Plikk

Det har gått sakte for elbilsalget i Norge det siste året, grunnet både produksjons- og leveringsutfordringer for hele bransjen.

Men i november ser det ut til å ha løsnet og titusener av biler har blitt skyflet inn i det norske markedet. I Drammen havn alene kan de melde om rekord; nesten 18.000 biler har blitt klargjort, registrert og levert videre i november alene.

Totalt i november ble det registrert 19.513 nye personbiler, 27,8 prosent mer enn samme måned i fjor, melder Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Over 80 prosent av dem - 15.911 - var elbiler. Det er rekord. Forrige salgsrekord ble satt i mars i år med 13.982 solgte elbiler.

– Du er heldig om du har bestilt elbil og får den levert før avgiftene øker ved nyttår, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Tesla sto for de fleste av salgene i november med god margin, 16,5 prosent, etterfulgt av BMW (11,3 prosent) og Volkswagen (11,2 prosent).

Åtte av ti nye biler er elektriske

Så langt i år er det registrert 105 547 nye elbiler i Norge, det vil si at åtte av 10 nye biler er elbiler, ifølge OFV. Det er kun elbiler som har hatt en økning i antall i løpet av året.

Alle andre drivlinjer har falt kraftig sammenlignet med fjoråret. Nye bensin- og dieselbiler utgjør nå kun rundt seks prosent til sammen. Antall nye ladbare bensinhybrider har falt med hele 61,7 prosent.

– Registreringstakten for førstegangsregistrerte nye personbiler har hatt en tydelig økning i november, og det betyr at noe av etterslepet for året er tatt igjen. Mens 2021 var et rekordår, ligger 2022 an til å bli et «normalår» i antall nybilregistreringer, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV, som antar at året ender i nærheten av 150 000 nye personbiler.

Nye avgifter kommer i januar

I det nye statsbudsjettet ligger det to nye endringer som vil påvirke prisen for nye biler fra og med 1. januar. Det blir 25 prosent moms på kjøpesummen over 500.000 kroner, i tillegg til en ny vektavgift. Desto tyngre bilen du kjøper er, desto dyrere blir den.

Derfor vil en ny bil være betydelig billigere hvis du får den utlevert på denne siden av nyåret.

– Nå jobber både importører og forhandlere på spreng med å få nye bestilte personbiler til Norge. Det handler om å få registrert så mange som mulig, så raskt som mulig. Kundene har gjerne bestilt bilen sin for et halvt år siden eller enda lenger tilbake, og store ordrereserver er på vei inn, sier Solberg Thorsen.

– Bilkjøp er den største investeringen for norske husholdninger etter hus. Bransjen gjør det de kan for å levere bilene folk har råd til før avgifter gjør det dyrere å velge utslippsfritt etter nyttår, sier Bu.

Bu tror derfor at det kan bli en ny rekordmåned for elbilsalg i desember.

Tror bilprodusentene vil gjøre endringer i 2023

Med nye avgifter og potensielt mye dyrere elbiler som en følge av dem, tror OFV at bilprodusentene kommer til å tilpasse modeller og utvalg for å fortsatt kunne være attraktive:

– Det kan godt hende vi vil se at produsenter, importører og forhandlere vil gjøre en tilpasning til pris i forhold til nye elbiler. Dette fordi det nå kommer både moms på elbiler som koster mer enn 500 000 kroner og i tillegg kommer den nye vektavgiften, som for flere elbiler vil utgjøre en tilleggsavgift på opp mot 25 000 kroner per bil, sier Solberg Thorsen.

