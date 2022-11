Tesla Semi fullførte sin første langtur

Nærmer seg lansering etter årevis med forsinkelser.

Teslas elektriske lastebil skal endelig ha klart sin lovede rekkevidde på 804 kilometer, samme uke som utleveringene av doningen starter i USA. Kamera Tesla

Helelektriske trekkvogner og lastebiler finner du allerede mange av på veien - også her i Norge. Men de tyngste bilene er som regel fossile fortsatt. Tesla lanserte sin tunge lastebil, Semi, helt tilbake i 2017 - og nå har de ifølge Elon Musk kjørt den første langtesten med bilen.

En Semi skal ha kjørt 500 miles, eller 804 kilometer, ifølge Tesla-sjefens Twitter-melding. Ferden ble gjort med fullastet bil og en vekt på 81.000 pund, eller 36.700 kilo.

Utleveringene starter nå

Meldingen kommer samme uken som Tesla skal begynne å levere de store lastebilene. Produsenten har ifølge Elektrek lovet mellom 480 og 804 kilometers rekkevidde for bilene avhengig av versjon.

Dermed er det i siste liten å få bekreftet disse rekkeviddene, til tross for at Musk strengt tatt ikke sier noe om hvorvidt bilen ble ladet underveis i ferden.

Uklart om levering utenfor USA

Foreløpig er Semi på vei til amerikanske kunder, og Musk har varslet at det vil ta ett år å skru opp produksjonen til riktig nivå.

Om og i hva slags omfang lastebilen vil bli tilgjengelig for kunder utenfor USA er foreløpig uklart.

Tesla skal ifølge Teslarati ha jobbet med lovgivere i EU for å tilpasse regelverket for tunge elektriske lastebiler, der det i dag ligger vektbegrensninger for fossile kjøretøy. Flere aktører i Norge har imidlertid allerede forhåndsbestilt eksemplarer, deriblant Posten (E24).

Skal lage 50.000 i året

InsideEVs meldte i oktober at den forventedede produksjonskapasiteten for Semi skulle bli på 50.000 enheter i året fra 2024 - og bare for Nord-Amerika.

Det antas at bilen vil produseres også i Europa og Asia etter hvert, og da i en form som er tilpasset lokalt regelverk.

Europeiske tungbiler med batteri

Siden det foreløpig er uklart når Semi kan nærme seg våre breddegrader må du antakeligvis nøye deg med å se, eller kjøre, lastebiler fra Volvo, Scania eller Mercedes, for å nevne noen.

Felles for alle er at de kan trekke ganske tungt - opp til 40 tonn for de fleste - litt mer enn Tesla Semi.

Men de sliter med å ta Tesla på rekkevidde. Mercedes eActros skal kunne rekke inntil 400 kilometer, men det er kun delvis lastet. Hos Scania rekker batteriene inntil 350 kilometer, mens hos Volvo er grensen 300 kilometer for FH Electric.