Mulig bråstopp for kjempefusjon av Microsoft og Activision Blizzard

FTC undersøker oppkjøp.

I januar overrasket Microsoft gamingverdenen med å annonsere et massivt oppkjøp av Activision Blizzard for 600 milliarder kroner. Det digre spillselskapet som står bak alt fra Candy Crush til Call of Duty og World og Warcraft kan bli en solid fjær i hatten for Microsoft som allerede eier sitt eget spillstudio og selger Xbox-konsoller.

Men oppkjøpet går ikke helt knirkefritt. Det er under kritikk i Storbritannia, og nå snuser det amerikanske konkurransetilsynset, Federal Trade Commission (FTC), på handelen.

Det er Politico som melder at tre kilder nært saken mener at det går mot et søksmål for å stoppe overtakelsen.

Urettferdige fordeler

Undersøkelsen av oppkjøpet pågår, men sjefene for hvert av selskapene har allerede gitt sine uttalelser til tilsynet, og FTC beskrives som skeptiske til forklaringene.

Årsaken skal være at de mistenker oppkjøpet sammen med Microsofts rolle som stor gamingaktør kan gi dem urettferdige fordeler i markedet.

Før søksmålet eventuelt skal i gang må det stemmes over det blant FTCs representanter.

Sony og Microsoft deler markedet

Oppkjøpet inngår i en større «krig» mellom to av gamingverdenens største aktører Sony og Microsoft. De to selskapene virker å samle spillstudioer og stortitler som om de var Pokémons.

De står også begge bak hver sin «halvdel» av konsollmarkedet for det man kanskje kan kalle mer intens gaming - der Nintendo som vanlig «styrer med sitt» og har sin egen relativt upåvirkede fanskare.

En rekke oppkjøp

Kort tid etter Microsofts Activision-avtale annonserte Sony et oppkjøp av Bungie, spillelskapet bak Destiny-serien, og den opprinnelige utvikleren bak Halo.

Microsoft har allerede kjøpt Zenimax som sto bak Fallout og Elder Scrolls.

Det skal være Call of Duty-serien som utgjør ett av de større argumentene mot oppkjøpet - ettersom Sony hevder de vil bli skadelidende om den gjøres eksklusiv for Microsofts plattformer. Samtidig påstår Microsoft at oppkjøpet skjer først og fremst på grunn av Candy Crush.