De 10 viktigste nyhetene fra Gamescom

Nytt fra Call of Duty, Cyberpunk og Diablo.

Skjermbilde fra Cyberpunk 2077-utvidelsen Phantom Liberty. Kamera CD Project Red

Gamescom, et av årets største begivenheter for gamere, gikk nylig av stabelen i Tyskland. Selv om messen, som varer fra 23. til 27. august, bare er halvveis har det allerede kommet en haug med nyheter derfra.

Stort sett ble det vist nye trailere og fortalt mer om spill vi allerede kjenner til og venter på, men enkelte overraskelser dukket også opp.

Her er de 10 viktigste annonseringene

Alan Wake 2

Mange ble fornøyde da Finske Remedy annonserte en oppfølger til den kritikerroste «kultfavoritten» Alan Wake fra 2010.

Nå nærmer den seg med stormskritt, og den nye traileren som ble sluppet sammen med en ny lanseringsdato legger all tvil til side: Dette blir ikke bare en mystisk, men også en skremmende og til tider hektisk opplevelse.

Spillet slippes 27. oktober til PC, Xbox Series og PS5.

Til tross for en ekstremt røff start er det flere som hevder at Cyberpunk 2077 har blitt et godt spill med de siste årenes stadige oppdateringer og feilrettinger. 26. september får spillet sin største oppdatering til nå, med utvidelsen Phantom Liberty.

Selve historiedelen av denne, en ny spionhistorie med «V» i hovedrollen, er betalt innhold. Andre endringer kommer imidlertid til hovedspillet som en del av «Update 2.0», der du blant annet loves nye måter å spille på, nye våpen og kjøretøy og et redesignet ferdighetstre.

Ny Diablo IV-sesong

Den første sesongen til Diablo IV ble sluppet i juli, men allerede 17. oktober er det tid for nye gjøremål, gjenstander og sjefsfiender som helt sikkert ikke vil spare deg for blod eller eksploderende innvoller. Sesongen heter da også Season of Blood, og har ifølge Blizzard et vampyr-tema.

Gameplay fra nye Call of Duty

I en ny trailer får vi se gameplay fra kampanjen til nye Modern Warfare III, der utvikleren tar oss med på deler av nattoppdraget «Operation 627».

Omgivelsene ser flotte og stemningsfulle ut, og det er store forventninger til spesielt kampanjen. De store pengene planlegger nok likevel Activision å hente ut gjennom salg av «Battle Pass», våpenpakker og andre påfunn for flerspillerdelen.

Spillet slippes for PS4/5, Xbox One/Series og PC 10. november.

Little Nightmares 3

Tidligere spill i serien er kjent for sin uhyggelige stemning og atmosfære, der du ofte må prøve å komme deg i trygghet fra skumle fiender. Dette har til nå vært en ganske ensom affære, som har vært med på å forsterke følelsen av hvor liten og sårbar du er.

I treeren får du likevel mulighet til å oppleve marerittet sammen med en venn for første gang. Utvikleren lover likevel at dere aldri skal føle dere trygge på hva, eller hvem, som venter rundt neste sving.

Spillet slippes for PS4/5, Xbox One/Series og PC neste år en gang.

Nightingale har fått dato

Det litt mystiske overlevelsesspillet «Nightingale», med visuell stil inspirert av den viktorianske tidsperioden, fikk en ny trailer i forbindelse med at det har spikret «early access»-datoen sin til 22. februar.

Ifølge utvikleren kan du alene, eller sammen med en venn, bygge, slåss og utforske portaler som tar deg inn i unike og fantasifulle verdener.

Sonic Superstars flerspillerkaos

Om du er vokst opp på 80- og 90-tallet, med 50 prosent sjanse for å bli Sonic-fanboy for livet heller enn Super Mario-digger, ser Sonic Superstars virkelig ut som et spill å holde øye med. Det ble vist frem i sommer med en ny og flott grafisk stil, men fortsatt med originalens ville hastighet.

Nå gir utviklerne et glimt av flerspillerdelen, som du kan prøve deg på med inntil tre medspillere. Det lukter kaos, men forhåpentligvis artig kaos.

Spillet kommer 17. oktober til PS4/5, Xbox One/Series, Switch og PC.

Test psyken «Under The Waves»

Om du ikke liker direkte horror-spill kan 70-tallsinspirerte Under The Waves være et å merke seg nå som kveldene blir mørkere. Utvikleren «teaser» muligheten til å oppleve et surrealistisk eventyr dypt under havoverflaten i Nordsjøen, der psyken din vil settes på prøve.

Spillet slippes allerede 29. august til PS4/5, Xbox One/Series og PC.

Expeditions: A MudRunner Game

Utviklerne av «SnowRunner» og «MudRunner» fortalte at de jobber med et nytt spill.

De tidligere spillene er hyllet for sin realistiske fysikk, der du virkelig må planlegge for å komme deg trygt fra A til Å på kartet med de ulike kjøretøyene dine. Blant nyhetene i oppfølgeren er utforskning av ruten din med drone og mulighet til å bruke ekkolodd og metalldetektor.

Spillet kommer neste år, til PS4/5, Xbox One/Series, Switch og PC.

Crimson Desert

Med Crimson Desert får vi et sørkoreansk rollespill inspirert av den europeiske tidsperioden med kriging fra hesteryggen med skinn- og stålrustning.

Vi loves elementer av «fantasy» – som drager – og mulighet til å forvandle seg til en fugl når vi utforsker den store verdenen. I tillegg til å kose med katter, fly i luftballong og selvsagt delta i store slag mot horder av fiender og monstre.

Spillets slippdato er ikke klar, men det skal komme til PS4/5, Xbox One/Series og PC.

Oppdatert 25. august 2023, 10:32

Mer om GamingXboxPlayStationPC-spillSpill