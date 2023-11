Kan denne ta over for telefonen?

Publisert i går 08:46

Hva kommer etter smartmobilen? Her er de lærde fortsatt delte i meningene sine, men det amerikanske oppstartsselskapet «Humane» tror i alle fall det vil se omtrent slik ut:

Projiserer skjerm med laser

Deres «AI Pin» er en enorm pins, eller en liten firkant ettersom hvordan du ser den, på 34 gram som festes til genseren din. Den er klar for markedet tidlig neste år for 700 dollar, eller 8–9000 kroner.

Den er drevet av «kraftig kunstig intelligens» fra OpenAI, som er samme selskap som leverer tjenestene ChatGPT og Bing, og den har sitt eget operativsystem: Cosmos.

Utstyrt med en mikrofon og høyttaler (men please bruk blåtann-funksjonen om du kjøper denne!), samt et 13 megapiksel kamera, er den kanskje «stalkerens» nye drømmeredskap.

Men, sammen med mulighet for å projisere skjerminnhold ved via en laser, skal den også gi tilgang det meste av informasjon uten at du må strekke deg etter – eller være avhengig av – en telefon.

Kan bare snakkes til

Du bruker den ved å snakke til den, omtrent som du ville gjort med taleassistenten fra Google eller Siri, og den aktiveres ved å ta på berøringsflaten i front. Da blinker AI Pin sitt «Trust Light» for å vise deg – og alle rundt – at den lytter eller filmer. Altså samler inn data. Med et slikt navn blir vi brått litt mer usikre på om vi kan stole på dingsen!

Humane lister uansett opp flere bruksområder, selvsagt som å ringe, spille av musikk, ta bilder og filme, men også finne svaret på ting du lurer på via assistenten.

Alt dette er jo noe dagens smarttelefoner også skilter med, men uten å være direkte koblet til en egen AI-tjeneste. Så la oss håpe at Humane AI-en leverer på påstanden om at den «raskt forstår hva du trenger og kobler deg til rett AI-tjeneste for svar».

Her vil du jo ikke ha mulighet for å gjøre oppgaven via mobilskjermen, som mange av oss til slutt ender med dersom vi spør dagens Siri om et eller annet mens vi ikke har hendene frie.

Se den demonstreres live

Krever abonnement

Som tilsynelatende hver nye gadget som lanseres for tiden krever også denne et abonnement. For 24 dollar i måneden får den sitt eget telefonnummer og dataforbindelse, som jo er rimelig essensielt for et liv uten avhengigheten til en smarttelefon.

Batteritiden er et åpent spørsmål. AI Pin leveres med to «batteri-boostere», som er små 20 grams batteripakker som festes på den via magneter.