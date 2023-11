Derfor skrur butikkene opp prisene før Black Week

Kortversjonen Krysse av Tall fra Prisjakt viser at et rekordantall varer har økt i pris før Black Week. Likevel hevder Elkjøp, Power og Komplett for at dette ikke er relatert til salgsperioden.

Butikkene hevder at prisjusteringene skyldes endt kampanjeperiode, og at de følger strenge interne retningslinjer for prising som er i tråd med markedet og lovgivning.

Seks av ti nordmenn mistenker at tilbudene ikke er ekte under Black Week. Kundene blir oppfordret både av både Prisjakt og butikkene selv til å sjekke prishistorikken før de foretar kjøp.

Nytt lovverk som krever at butikkene oppgir den laveste førpris som er brukt i løpet av de siste 30 dagene før kampanjestart, trådte i kraft 1. januar, men det er ulike oppfatninger om hvor effektivt det er.

Christoffer Reina, sjef i Prisjakt, mener at det nye lovverket i beste fall vil ha en begrenset effekt, og at det fortsatt åpner for forvirring blant kundene. Mer +

Tall fra Prisjakt viser at et rekordantall varer har blitt satt opp i forkant av Black Week.

Likevel hevder flere av de store butikkene at dette ikke har en sammenheng med tilbudsperioden.

Monica Iren Fasting, nordisk PR- og kommunikasjonssjef i Power.

– Overskriftene som har preget nyhetsbildet de siste dagene mener vi maler et litt unyansert bilde – spesielt for de seriøse aktørene som følger lovverket slik det er ment, uttaler Kommunikasjonssjef i Power Norden, Monica Iren Fasting, til Tek.

– Power justerer ikke opp prisene i forkant av Black Friday.

Elkjøps nordiske kommunikasjonssjef, Kristian Willanger, vil heller ikke vedkjenne seg at de driver med den typen prisjustering i forkant av Black Week.

Kristian Willanger, nordisk kommunikasjonssjef.

– Nei, vi driver ikke med villedende prisøkninger inn mot Black Week. Vi har strenge interne retningslinjer for prising, og følger både markedet og norsk lovgivning.

Prisjustering skyldes endt kampanjeperiode

Powers kommunikasjonssjef uttaler til Tek at en av de mulige grunnene til at det ser ut som man justerer seg for å få bedre pris før Black Week, kan ha naturlige årsaker.

– At prisene på enkelte varer har gått opp kan handle om at aktørene i varehandelen ønsker å sikre at de er innenfor det nye lovverket som er strammet til i år, eller at de justerer prisene etter en kampanje, uttaler Fasting.

Hun trekker frem også Powers egne kampanjer, som føres på ulike tidspunkt gjennom hele året, og forklarer at disse naturligvis må justeres tilbake til normalpris etter en tilbudsperiode.

Dette bekrefter også Elkjøp, som trekker frem at varehandelen er kampanjedrevet, og at konkurranse mellom aktører gjør at man opererer med tilbud som skal kunne komme kunden til gode.

– Med ulike kampanjer året i gjennom vil priser på varer i alle deler av bransjen svinge over tid. Både ned, opp og ned igjen, uttaler Willanger.

Også Kompletts kommunikasjonsansvarlig, Daniel Hauan, istemmer her. På direkte spørsmål fra Tek om hvorvidt de høyner prisene for å få best mulig rabatt, avkreftes dette kontant.

Samsungs The Frame kostet mindre for kort tid siden

Da vi konfronterte både Elkjøp, Power og Komplett med et av de typiske produktene alle har, og som ofte kommer på tilbud under Black Week, var svaret stort sett det samme. Nemlig at de ikke har skrudd opp prisen, men at prisene er tilbake til normalpris, etter et avsluttet kampanjetilbud.

– Samsung [hadde] en kampanje på denne med oss og flere andre aktører tidligere i høst der prisen både var ekstremt lav i forhold til markedspris gjennom året, samt at man fikk med produkter fra Samsung til over 10.000 kroner, forklarte Powers Fasting.

– Dette var en kampanje vi kjørte sammen med Samsung én gang, så den prisen tror jeg nok ikke vi vil se igjen med det første.

Slik ser prisutviklingen ut for Samsungs «The Frame» ut hos de største aktørene i forkant av årets Black Week.

Også Kompletts Hauan uttaler det samme, og legger til at han ikke ønsker å uttale seg om hvorvidt vi kan forvente at den kommer på tilbud under Black Week.

– Den er ikke justert opp over det som er normalpris for denne varen. Vi uttaler oss ikke om hvilke varer som vil komme på kampanje under Black Week eller ikke.

Det har derimot ikke Elkjøp noen kvaler med å uttale seg om.

– Vi kan bekrefte at dette kommer på tilbud igjen under Black Week, sier Willanger.

Samsung har blitt stilt de samme spørsmålene som øvrige, men har ikke svart.

Nytt lovverk på plass; – Begrenset effekt

1. januar i år kom Forbrukertilsynet på banen med nye retningslinjer. Disse henvendte seg til prismarkedsføringen, og påla butikkene å oppgi laveste førpris som er anvendt de siste 30 dagene før kampanjestart.

Men det er likevel ulikt i hvor stor grad de ulike aktørene har troen på denne loven.

Daniel Hauan, kommunikasjonsansvarlig i Komplett.

Kompletts kommunikasjonssjef sier til Tek at de er veldig positive til de nye retningslinjene.

– Dette forhindrer næringsdrivende å markedsføre med kunstig høye førpriser, uttaler Hauan.

Men Prisjakt-sjefen Christoffer Reina mener derimot at denne loven i beste fall vil ha en begrenset effekt, og at den fortsatt åpner for å forvirre kundene.

– Den sier ikke konkret hvordan butikkene skal markedsføre tilbudet, fordi det fortsatt er fritt frem å bruke begreper som «ordinær pris», «førpris», «normalpris» og «veiledende pris», uten at kundene har filla peiling på hva som er hva, eller hva som er korrekt prising, uttaler Christoffer Reina i en pressemelding.

Lav tro på tilbudene? Sjekk prishistorikken

I den samme pressemeldingen uttaler Reina at seks av ti nordmenn ikke stoler på at tilbudene er reelle under Black Week i år. I motsetning til i fjor hvor tallet var fem av ti. Han trekker også frem viktigheten av å være nøye med å sjekke prishistorikken, og påpeker at det i år er viktigere enn noen gang.

– Sannsynligheten er stor for at «kuppet» ikke er så godt som det ser ut til, og mange med urealistiske forventninger til rabattnivået kommer til å bli skuffet, uttaler Reina.

Også Elkjøp og Power trekker frem at det er viktig at forbrukerne sjekker hvor de beste tilbudene er, og følger nøye med på prishistorikken.

– Tjenester som Prisjakt gir et transparent bilde av hele prishistorikken, og vi anbefaler alltid våre kunder å bruke disse uavhengige prissammenligningstjenestene på produkter som er på tilbud, uttaler Willanger.

Vi på Tek.no kommer til å manuelt sjekke Black Week-tilbud når tilbudsuken foregår her. Der vil bare produkter som både har kommet godt ut i testene våre, samt selges til en god pris, havne.