Xiaomis nye flaggskip får 108 megapiksler og lynrask lading

Her er Mi 11.

Xiaomi Mi 11 lanseres nå globalt - med en imponerende spesifikasjonsliste. Xiaomi

Stein Jarle Olsen 8 Feb 2021 15:45

Xiaomi lanserer i dag sin nye flaggskipstelefon Mi 11 globalt, etter at telefonen ble lansert i Kina for en drøy måned siden. Den er den første telefonen på markedet med Qualcomms Snapdragon 888-brikke, som skal by på 25 prosent bedre prosessorytelse og 35 prosent bedre grafikkytelse enn forgjengeren Snapdragon 865.

Nærmest som vanlig med telefoner fra kinesiske selskaper har heller ikke Xiaomi spart på de øvrige spesifikasjonene. Mi 11 har først og fremst en 6,81 tommer stor AMOLED-skjerm med såkalt WQHD+-oppløsning (3200 x 1440 piksler, tilsvarer en pikseltetthet på 515 PPI), 1500 nits maks lysstyrke og 120 Hz bildefrekvens.

Det er opp fra full HD-oppløsning og 90 Hz på den tidligere toppmodellen Mi 10T Pro. I skjermen finner man også en innebygget fingeravtrykksleser.

Mi 11 kommer i blå og svart. Xiaomi

108 megapiksler

Xiaomi har også kuttet ut «Pro»-modellen de tidligere har tilbudt. I Kina tilbyr de i stedet to modeller av Mi 11 med ulik RAM-mengde og lagringskapasitet, men i Europa ser det kun ut å være lagringen som skiller - her er det 8 GB RAM i begge modellene, men henholdsvis 128 og 256 GB lagring. 256 GB-modellen har i Kina 12 GB RAM. Lagringen er heller ikke utvidbar, da Mi 11 ikke har noen plass for minnekort.

Ellers har Mi 11 et trekameraoppsett på baksiden, med et hovedkamera på solide 108 megapiksler (f/1.85), en ultravidvinkel på 13 megapiksler og f/2.4 og et makrokamera på fem megapiksler med f/2.4. I fronten har den en 20 megapiksel-sensor med f/2.4 gjemt i venstre hjørne, og alle kameraene med unntak av makrokameraet får nattmodus. Mi 11 kan også ta video i 8K-oppløsning ved 30 bilder i sekundet, 4K ved inntil 60 bilder i sekundet og 1080P i inntil 480 bilder i sekundet, i tillegg til at det finnes en egen nattmodus også for video.

Stereohøyttalere fra Harman Kardon står for lyden, og Mi 11 har sistegenerasjons Gorilla Glass, kalt Victus. Dette skal være både mer knuse- og riperesistent enn forgjengeren. Batteriet er på 4600 mAh, og Mi 11 støtter kablet lading med inntil 55 watt og trådløs lading med inntil 50 watt. I tillegg kan telefonen også lade andre enheter trådløst, med inntil 10 watt.

Samsungs Galaxy S21-serie lader til sammenlikning kun med 25 watt, Apples iPhone 12-serie med inntil 20 watt. Felles for alle disse og Mi 11 er at du ikke får ladekloss i esken, kun kabel.

Tre kameraer på Mi 11. Xiaomi

MIUI-oppdatering på vei

Xiaomi melder også at de kommer med en oppdatering til sitt MIUI–grensesnitt i løpet av årets andre kvartal. MIUI 12.5 skal redusere CPU-bruken med inntil 22 prosent og strømforbruket med inntil 15 prosent. I tillegg får skjermgester en dedikert prosessortråd, som skal sørge for at de registreres umiddelbart. De fleste systemapper vil dessuten bli mulig å avinstallere. Mi 10-serien og Mi 11 vil være først ut med MIUI 12.5 i andre kvartal, mens andre enheter vil komme i bølge to.

Pris og tilgjengelighet for Mi 11 i Norden og Norge er foreløpig ikke klare, men Xiaomi sier de vil komme i løpet av kort tid.

Ny TV

Mi TV Q1 i 75-tommer. Xiaomi

Xiaomi lanserer også en ny versjon av sin Mi TV Q1. Den vil komme i 75 tommers størrelse og med 4K-oppløsning. Den vil være basert på QLED-teknikken og ha Android TV i versjon 10 ombord. Det inkluderer også Google Assistant, og TV-en vil ha innebygde mikrofoner som skal la deg gaule kommandoer til den fra inntil tre meters avstand.

Bildemessig har TV-en 192 soners lokal dimming og støtte for både Dolby Vision og HDR10. Den støtter inntil 120 Hz bildefrekvens, men ikke såkalt VRR eller «variable refresh rate». I stedet kommer den med ALLM, eller auto low latency mode, som automatisk svitsjer til TV-ens spillmodus når du velger en utgang med en spillkonsoll tilkoblet.

Heller ikke her er pris eller tilgjengelighet klar i skrivende stund.