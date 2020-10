Slik er de nye iPhonene

Torstein Norum Bugge 13 Okt 2020 20:36

Les alt du trenger å vite om iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro og iPhone 12 Pro Max.

I kveld avholdt Apple sin store digitale konferanse, og viste frem det vi alle har ventet på fra Cupertino: nye iPhoner. Totalt har Apple lansert fire nye iPhone-modeller:

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 har en 6,1 tommer stor skjerm med 2532 x 1170 piksler, 460 ppi og en høyest mulig lysstyrke på helt opp mot 1200 nits. Dette er et veldig høyt tall for en mobil, men kan ikke vises konstant; kun når telefonen viser HDR-innhold. Og det er støtte for mer eller mindre rubbel og bit av HDR-standarder her.

iPhone 12 Mini har en 5,4 tommer stor skjerm, og tar over for iPhone SE som den minste telefonen i Apples sortiment. Selve telefonen er faktisk mindre enn SE, til tross for at sistnevnte kun har en 4,7 tommer stor skjerm. De øvrige spesifikasjonene på iPhone 12 Mini-skjermen er 2340 x 1080 piksler, 476 ppi (altså litt mer enn storebror) og ellers støtte for akkurat det samme som iPhone 12.

iPhone 12 Pro har en 6,1 tommer stor skjerm, mens iPhone 12 Pro Max har en 6,7 tommer stor skjerm. Samtidig er de også mer kompakte enn sine tilsvarende, utgående eldre brødre i iPhone 11-serien, ettersom kroppen har blitt slankere og mer firkanta.

Hele den nye «lineupen» til Apple, inkludert både nye og gamle telefoner. Apple

Dette er prisene og tilgjengeligheten

iPhone 12 Mini (forhåndssalg fra 6. november, levering fra fredag 13. november)

64 GB - 8.990 kroner

128 GB - 9.690 kroner

256 GB - 10.990 kroner

iPhone 12 (forhåndssalg fra 16. oktober, levering fra fredag 23. oktober)

64 GB - 9.900 kroner

128 GB - 10.690 kroner

256 GB - 11.990 kroner

iPhone 12 Pro (forhåndssalg fra 16. oktober, levering fra fredag 23. oktober)

128 GB - 12.990 kroner

256 GB - 14.290 kroner

512 GB - 16.890 kroner

iPhone 12 Pro Max (forhåndssalg fra 6. november, levering fra fredag 13. november)

128 GB - 13.990 kroner

256 GB - 15.290 kroner

512 GB - 17.890 kroner

iPhone 12 Mini sett mot iPhone SE (2020). Apple

De «vanlige» iPhone 12-modellene virker å ha matt metall på utsiden, mens Pro-modellene får blanke metallsider. Alle har flatt glass på baksiden. iPhone 12 er 11 prosent tynnere, 15 prosent mindre og 16 prosent lettere sammenlignet med iPhone 11, og skjermen har dobbelt så mange piksler.

Alle de nye iPhonene benytter en ny type glass, kalt «Ceramic Shield». Dette glasset legger til et nytt krystalliseringssteg i glassproduksjonen som gjør det sterkere.

Det er utviklet i samarbeid med Corning, som også lager Gorilla Glass til de fleste telefoner. Ifølge Apple skal glasset ha fire ganger sterkere motstandsdyktighet mot å knuse enn «konvensjonelle» glass.

Alle telefonene har IP68-sertifisering og er altså så vann- og støvtette som de kan bli.

Pro-modellene får enda bedre (video)kamera

iPhone 12 Pro Max får det råeste kameraet. Apple

Pro-modellene får i kjent stil tre kamera på baksiden: telefoto, vidvinkel og ultravidvinkel. Telefotoen kan zoome opptil 2,5 ganger optisk på Pro, og 5 x på Pro Max, men de største forbedringene får vi på vidvinkelen, altså det «vanlige» kameraet.

Her er blenderåpningen nå f/1.6, og det er en ny 7-objektivsmekanisme på plass. Selve sensoren på Pro Max skal også være mye større enn før på Pro, og har bedre ytelse i dårlig belysning som en konsekvens. Selve sensoren skal også bevege på seg for å gi bedre optisk stabilisering. Apple kaller dette «Sensor Shift», og er noe vi kjenner mer igjen fra proffkameramarkedet, og ikke mobiltelefoner.

Så langt vi forstår får begge Pro-modellene støtte for et nytt filformat Apple har kalt Apple ProRAW, som gir deg langt flere redigeringsmuligheter i ettertid enn vanlige bilder. Det virker som råfiler, men med justeringsmuligheter for Apples teknologier i tillegg, slik som Deep Fusion.

iPhone 12 Pro får ikke fullt så rafft (men fortsatt oppgradert) kamera). Apple

Det er også støtte for Dolby HDR for videoopptak, og i likhet med «vanlig» HDR-film kan dette forhåndsvises på iPhone-skjermen –. i 4K og 60 bilder i sekundet.

Dette er det ifølge Apple ingen andre mobiler som kan per i dag, og om du har programvare og kunnskap til å gjøre det vil du nok kunne få veldig mye ut av videomaterialet du tar med disse nye iPhonene. Apple var allerede kjent for å ligge langt foran konkurrentene på videofronten spesifikt, og dette tar dem enda et steg lenger frem.

Apple lar deg også justere på HDR-opptakene direkte på telefonen, så om du kun trenger en enkel justering kan du altså gjøre det uten ekstra program- og maskinvare.

Dette bildet skal være tatt med en av de nye iPhonene. Apple

iPhone Pro-modellene får også en LIDAR-sensor, akkurat som det gikk rykter om. Denne vil hjelpe til med autofokus, spesielt i dårlig belysning. LIDAR er en lasersensor som måler avstand, og dermed vil den kunne se hvor langt unna noe befinner seg uavhengig av hvor mørkt eller lyst det er i omgivelsene dine.

Alle de nye iPhonene får for øvrig nattmodusstøtte på alle kameraene sine, det være seg frontkamera eller de ekstra kameraene på baksiden. For iPhone 12 og 12 Mini gjelder dette altså to kamera bak og frontkameraet. Bakkameraet på modellene som ikke er «Pro» får en vanlig vidvinkel og en ultravidvinkel. Det er altså ingen telefoto her.

Du skal også kunne ta timelapse-videoer med nattmodus aktivert, samt video generelt med nattmodus aktivert slik at du også kan få lyse bilder i videoopptak midt på natta – ikke bare når du knipser bilder.

Samtlige får 5G-støtte

iPhone 12 Pro. Apple

Akkurat som ryktene tilsa på forhånd får samtlige av de nye iPhone-modellene 5G-støtte, noe som skal doble opplastingshastigheten fra forrige generasjon iPhoner. Dette er de første iPhonene med 5G-støtte, og det var da også på tide ettersom nær samtlige av Android-konkurrentene har hatt støtte for dette en god stund nå.

Mange gøyale farger på iPhone 12-modellene. Apple

5G-støtten har gjort at Apple blant annet har plassert antennebåndene på nye måter på iPhone 12. Apple sier også at iPhone 12 vil bruke en ny algoritme som sjekker om du trenger 5G-nett eller ikke, og automatisk bytter over til 4G dersom du ikke gjør det og vil spare batteri.

Hastigheten på 5G-nettet iPhone har støtte for skal kunne nå helt opp i 4 Gbps i «optimale» forhold, og opptil 1 Gbps i «typiske» forhold.

Ny A14-prosessor

Finishen på iPhone 12 Pro skriker «premium». Apple

I kjent stil lanseres de nye iPhonene med en helt ny prosessor: A14. Denne nye prosessoren er – hold deg fast – raskere enn fjorårets A13-prosessor, og har 11,8 milliarder transistorer.

A14 Bionic har seks kjerner med to raske og fire tregere (men mer strømeffektive) kjerner – og en firekjerners grafikkbrikke. Apple sier at denne grafikken skal være opp mot 50 prosent raskere enn noe som finnes på Android-platformen akkurat nå. Det er også en ny «Neural Engine» (for kunstig intelligens og maskinlæring) her, som skal være raskere enn tidligere.

Apple selv sier at konkurrentene allerede var i ferd med å falle bakpå, men at de nå drar helt i fra dem. Samtidig som de altså har raskere grafikk og prosessor presenterte de at League of Legends nå kommer til iPhone, og demonstrerte dette på scenen.

Magnetisk bakside

Du kan «snappe» på ekstrating på baksiden av iPhone 12-modellene med magneter som er under glasset. Apple

Baksiden på iPhone har MagSafe, og er altså magnetisk. Det betyr at du vil kunne kjøpe trådløse ladere som bare «snapper» på på baksiden av telefonen og altså ikke trenger noen manuell plassering for å fungere. Dette gjør det mange hakk lettere å faktisk lade trådløst på farta.

Det gjør også at du kan bruke deksler som ikke trenger å festes på telefonen ved å klipses på; de bare henger på med de (forhåpentligvis) veldig sterke magnetene Apple har montert på innsiden av telefonen. Et eksempel Apple viste frem var en kortholder som bare hviler på bakglasset på telefonen og ellers ikke er festet på noen måte.

Dette med MagSafe var for øvrig et rykte som var ganske vilt da det først ble satt frem for en stund siden, men som nå altså viste seg å være ekte.