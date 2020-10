– Cyberpunk 2077 kommer garantert 19. november

Utviklerne melder at spillet har «gone gold».

Keanu Reeves er en av karakterene i Cyberpunk 2077. CD Projekt RED

Torstein Norum Bugge 6 Okt 2020 14:40

Det er liten tvil om at CD Projekt Red står for årets muligens heteste spillutgivelse: Cyberpunk 2077.

Det er hele fem år siden utviklerne slapp monsterhiten The Witcher 3: Wild Hunt, og nå har utviklerne endelig beskjeden klar: spillet kommer 19. november, og det er helt, helt bombesikkert – skrevet i stein.

Utvikleren melder om at spillet har såkalt «gone gold», som betyr at spillet faktisk er helt fullstendig ferdigutviklet og er klart for å bli kopiert opp og distribueres til de millioner hjem.

Nyheten ble først gjort kjent via en tweet på Cyberpunk 2077s offisielle Twitter:

Ble først annonsert i 2012

Cyberpunk 2077 ble først annonsert helt tilbake i 2012 som et fremtidig spillunivers for CD Projekt RED. Spillet har vært under full utvikling etter at de fullførte siste del av The Witcher 3: Wild Hunt-sagaen, Blood and Wine. Det var tilbake i 2016.

Spillet er satt i et dystopisk, teknologisk avansert fremtidsunivers, i den fiktive byen Night City. Som i The Witcher 3: Wild Hunt er det et historiedrevet RPG-spill, men her med mye tyngre fokus på skytevåpen og teknologi. Også er det i førstepersonsperspektiv, ikke tredjeperson som Witcher-sagaen.

Spillet blir for øvrig også ett av de mest teknologisk avanserte noensinne, med full støtte for rubbel og bit av RTX-teknologien til Nvidia. Dermed vil nok spillet bli noe av det tyngste den nyeste generasjonen grafikkort fra Nvidia kan bryne seg på – og du skal nok ha ganske heftig maskinvare for å drive spillet på maks innstillinger.

Spillet kommer til PC, Xbox og PlayStation.