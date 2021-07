Her er Volvos nye elbilkonsept - har mål om 1000 kilometer rekkevidde

Volvos nye elbilkonsept kan komme til å resultere i en produksjonsmodell i løpet av rundt tre år. Volvo

1 Juli 2021

Volvo viste onsdag frem sin nye konseptbil Concept Recharge, som de kaller en «veiviser for sin helelektriske fremtid». I motsetning til elbilen XC40 er konseptbilen bygget som en elbil fra grunnen av, blant annet med helt flatt kupégulv.

Som på en del andre dedikerte elbiler i det siste, har Volvo-konseptet fått større akselavstand, større hjul og kortere overheng, som sammen gir mye bedre plass i kupéen. Og tross den litt mer strømlinjeformede og aerodynamiske formen skal sittehøyden være like god som i XC40, XC60 og XC90.

Lidar i front

Dørene på konseptbilen åpnes hver sin vei, og som du kanskje kan se på bildene er bilen utstyrt med en lidar-sensor helt fremst på taket. Sensoren kommer fra selskapet Luminary, og er en del av hvordan Volvo ser for seg å samle inn data til trygg selvkjøring i fremtiden.

Innvendig finner du ellers en 15-tommers infotainmentskjerm i portrettformat, og Volvo varslet i går også at de vil fortsette sitt samarbeid med Google på nettopp infotainment. Fra før har jo både elbilen XC40 og søstermodellen Polestar 2 et Android Automotive-basert infotainmentsystem i kabinen.

Som typisk for en konseptbil kommer Concept Recharge også med bare fire «skulpturelle» seter som høyst sannsynlig aldri kommer til å finne veien til en produksjonsbil. Volvos teknologidirektør Henrik Green sier det ikke er sikkert at konseptbilen vil brukes som grunnlag for en produksjonsmodell, men at en «versjon» av konseptet kan se dagens lys innen tre års tid.

Mål: 1000 km reell rekkevidde

Mer spennende enn selve konseptbilen er kanskje Volvos mål og spådommer for batteri og rekkevidde på kommende elbiler. Volvo planlegger nemlig å inngå et samarbeid med det svenske batteriselskapet Northvolt for å øke energitettheten i batteriene med opptil 50 prosent.

Senere i tiåret er målet å nå en energitetthet på 1000 Wh/l, som skal gi en reell rekkevidde på 1000 kilometer. Merk at det er snakk om reell rekkevidde, så et eventuelt WLTP-tall vil sannsynligvis være enda høyere.

På veien i dag er det fortsatt Tesla som er kongen av rekkevidde, med over 650 kilometer for nye Model S. De hadde også estimert over 800 kilometer for den nye Plaid+-versjonen, men den valgte Tesla-sjef Elon Musk å kansellere fordi den vanlige Plaid-versjonen etter hans mening var mer enn god nok.

Andre kommende elbiler med massiv rekkevidde er Mercedes-Benz EQS på 770 kilometer og ikke minst Lucid Air på inntil 832 kilometer (EPA-tall, WLTP-tallet vil sannsynligvis være høyere) - riktignok begge rimelig flate sedaner som ikke har de samme aerodynamiske utfordringene som en større SUV. BMWs iX blir også en ganske utholdende bil, med 630 kilometer WLTP-rekkevidde når den kommer senere i år.

Halverte ladetid

Volvo spår også at ladetidene vil halveres innen 2025, takket være bedre batteri- og ladeteknologi. XC40 og Polestar 2 bruker gjerne noe over 30 minutter på å lade fra 10 til 80 prosent, så med en halvering vil Volvo være omtrent på nivå med de raskest ladende elbilene i dag, som Hyundai Ioniq 5 .

Svenskene lover ellers at batteriene fra Northvolt-samarbeidet skal produseres med 100 prosent fornybar energi. Brukte batterier skal dessuten brukes til energilagring eller resirkuleres.

En ren elbilplattform gjør at hjulene kan strekkes helt ut mot endene av bilen. Volvo

Elektrisk XC90 neste år

Allerede i år kommer for øvrig Volvos neste elbil C40 Recharge, som blir deres første «rene» elbil, ettersom XC40 jo leveres både med helelektrisk og hybrid-drivlinje. Den blir i praksis mye av det samme som XC40, med samme batteri og el-drivlinje, men med en mer fallende taklinje bak.

Neste år kommer nye og helelektriske XC90, som bygges på en helt ny plattform kalt SPA2. Ingenting er foreløpig kjent om batteri eller drivlinje, men Volvo har bekreftet at bilen blir utstyrt med lidar, og sannsynligvis vil den være i stand til å kjøre seg selv mer eller mindre helt på egen hånd på motorveien - uten at føreren har hånda på rattet der det er tillatt.

Volvo bekrefter nå også at bilen får mulighet til å overføre strøm tilbake til strømnettet når det er hensiktsmessig - for eksempel hvis strømprisene er mye høyere på dagen enn på natten, såkalt vehicle-to-grid.

Liknende muligheter har vi også sett for eksempel i nevnte Ioniq 5, som både har stikkontakt innvendig og hvor ladeporten kan konverteres til å levere strøm til for eksempel en kaffetrakter eller til å lade en annen elbil. Det samme kan søstermodellen Kia EV6 .

Volvo skal kun lage helelektriske biler innen 2030, er planen.