Apple utvider programmet for tredjepartsreparatører

Skal rulles ut i over 200 land verden over.

Vegar Jansen 30 Mar 2021 12:20

Det har ikke alltid vært enkelt å få fikset sin eplemerkede dings, men for et par år siden snudde Apple rundt og fikk i gang et program for å gjøre livet litt lettere for tredjeparts verksteder og de som ønsket å bruke dem.

Satsingen fikk navnet «Programmet for uavhengige reparasjonsleverandører». Her sørger Apple for at selv «reparatøren på hjørnet» kan motta gratis opplæring og sertifisering, samt få tilgang til godkjente deler, verktøy og reparasjonsmanualer.

Etter å ha startet i USA i 2019, og spredd seg til Canada pluss deler av Europa ( og Norge ) i fjor, melder Apple nå at programmet blir globalt . I løpet av året skal det være tilgjengelig i over to hundre land spredd over alle verdensdeler.

Dette betyr ikke nødvendigvis at det blir rimeligere å fikse en knust skjerm eller bytte et batteri på iPhonen – det skal jo fremdeles kun benyttes Apple-godkjente deler – men for mange vil det gjøre prosessen langt enklere og raskere. Ikke alle bor i nærheten av en Apple Store eller et av Apples hovedverksteder.

Fra 140 til 1500 på under ett år

Da det i fjor sommer ble klart at Apples samarbeid med uavhengige reparatører skulle utvides til et par nye markeder, ble det rapportert at 140 selskaper i USA skulle ha søkt om å få tilgang gjennom dette programmet.

I Apples nye pressemelding om ytterligere ekspansjon, hevder de at det per i dag finnes mer enn 1500 slike aktive reparatører eller godkjente verksteder spredd over USA, Canada og Europa.

Det er for øvrig åpent for alle å søke om innpass i programmet, men det holder nok ikke helt å drive hobbyverksted på gutterommet. Apple har blant annet krav til at det må være en etablert bedrift med et tilgjengelig kommersielt servicested. Mer informasjon finner du på programmets nettsider .

Frivillig oppmykning er bedre enn tvang

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Apple har ikke alltid vært spesielt begeistret når uavhengige verksteder har skrudd på deres dingser. Men et stadig større forbrukerfokus på bærekraft og prosesser rundt «retten til å reparere» har utvilsomt påvirket elektronikkprodusenten.

Programmet for uavhengige reparasjonsleverandører løsner på det gamle jerngrepet, men lar Apple stadig ha kontroll på deler og metodikk som benyttes. Og så åpner det for at selv små bransjeaktører kan nyte godt av Apples popularitet.

Vi vi tro at programmet også bidrar til å stagge myndigheter og forbrukere som gjerne hadde sett at Apple hadde åpnet enda mer opp.