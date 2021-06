Forbrukerrådet vil forby at data om deg brukes til markedsføring på nett

Data som samles inn om deg på nett bør ikke kunne brukes til reklame, mener Forbrukerrådet. Nå vil de ha et forbud. Forbrukerrådet

Vilde M. Horvei 23 Juni 2021 09:39

Forbrukerrådet ønsker å forby at kommersielle aktører samler inn informasjon om deg på nett som videre brukes for tilpasset reklame, såkalt overvåkningsbasert markedsføring. Det skriver de i en pressemelding.

Rådet peker på en rekke negative konsekvenser av overvåkningsbasert markedsføring, hvor brudd på personvern, manipulering, sikkerhetsrisiko og desinformasjon er blant disse.

De beskriver blant annet hvordan den overvåkningsbaserte markedsføringen kan øke diskriminering gjennom eksklusjon på bakgrunn av inntekt, kjønn, etnisitet eller seksuell orientering.

I tillegg skaper det et misforhold mellom store og små bedrifter når forretningsmodellene for markedsføring favoriserer gigantene på bekostning av de mindre. Dette, skriver de, gjør det også mindre lønnsomt for de aktørene som respekterer kundenes personvern.

– Innsamlingen og sammenstillingen av informasjon om oss bryter ikke bare med vår rett til privatliv, men gjør oss sårbare for manipulasjon, diskriminering og svindel. Dette skader både oss forbrukere og samfunnet som helhet, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket i meldingen.

Med på laget i et brev til norske myndigheter er en rekke organisasjoner, blant annet Unicef, Redd Barna, Kreftforeningen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke og Rådet for psykisk helse.

Digital Service Act

YouGov har gjennomført en undersøkelse for Forbrukerrådet hvor det fremkommer at kun 1 av 10 er positive til at kommersielle aktører samler inn vår personlige data på nett, mens 1 av 5 synes det er greit med personrettet reklame.

I forbindelse med lovforslaget «Digital Service Act», som ble utarbeidet av Europakommisjonen i desember 2020, ber Forbrukerrådet sammen med 55 andre organisasjoner fra Europa og USA om at norske og europeiske myndigheter skal vurdere et forbud.

– Vi håper et forbud kan bli en del av EU-forordningen Digital Services Act. Vi er avhengig av at et slikt forbud er harmonisert på tvers av landegrensene, selv om håndhevingen i stor grad vil foregå i de ulike landene, sier Blyverket.

– I dag håndheves reglene knyttet til digital markedsføring av blant annet av datatilsyn og forbrukertilsyn rundt om i Europa. Håndheving tar ofte lang tid og kommer alltid på etterskudd, da hver sak krever omstendelig etterforskning og vurdering. Et forbud vil gjøre håndhevingen enklere fordi vurderinger vil bli mindre skjønnsmessige, samtidig blir det tydeligere for bransjeaktørene hva man har lov til og ikke har lov til å gjøre.

Forbrukerrådet viser til at det finnes flere alternativer til utstrakt datainnsamling for markedsføring, hvor forbrukerne selv har valget mellom hva de ønsker å motta av reklame.

– Et overvåkningssamfunn

Stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti, Freddy André Øvstegård, stiller seg positiv til forslaget:

– Dette er et godt innspill som SV er veldig åpne for. Vi lever i et overvåkningssamfunn som er betydelig annerledes enn for 10-15 år siden. Det er viktig at politikken følger tiden vi lever i.

Også Marit Knutsdatter Strand i Senterpartiet sier at det er behov for å stramme inn lovverket.

– Jeg støtter at det må innføres et lovforbud, så det mener jeg vi må ta tak i på Stortinget.

På spørsmål om hvor realistisk det er å få dette vedtatt uttaler Strand at dette er noe hun vil jobbe for, men at hun ikke kan love noe på vegne av Stortinget før de har hatt en utredning.

Øvstegård på sin side fokuserer på styrken i mengden og sier at «her er det mange aktører som samler seg og som sammen skaper en tyngde. Så dette tror jeg kan sparke i gang en debatt.»

Datatilsynet skriver for øvrig på Twitter at de støtter Forbrukerrådets forslag.

Vi har bedt distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) om en kommentar. Kommunikasjonsenheten i Kommunal- og moderniseringsdepartementet svarer at hun er på farten og vil svare så fort hun har anledning.