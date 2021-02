Køkaos for PlayStation 5 i Tokyo

Måtte avbryte salget.

Niklas Plikk 2 Feb 2021 13:57

PlayStation 5-salget har vært ganske ellevilt over hele verden. Delvis på grunn av enorm popularitet, men også angivelig på grunn av produksjonsproblemer som har ført til få tilgjengelige enheter.

Selv om det har gått en stund siden lanseringen i november, er det fortsatt stor etterspørsel etter konsollen. Det ser man også i Sonys hjemland Japan, hvor det ble komplett kaos på en elektronikkbutikk i Tokyo denne uken. Yodobashi Camera, en gigantisk elektronikkbutikk i shoppingdistriktet Akihabara, hadde nemlig fått inn et stort parti av den ettertraktede spillkonsollen, og skulle selge 300 eksemplarer via et billettsystem.

Det var førstemann-til-mølla-prinsippet som rådet, og de første som sto i køen ville få en kjøpsbillett. Det tok imidlertid ikke lang tid før køen brøt ut i knuffing og dytting, da folk prøvde å snike seg fremover i køen.

Etter hvert ble politiet tilkalt for å bryte opp folkemassen, og butikken var nødt til å avbryte hele arrangementet, uten å selge en eneste spillkonsoll.

Som nettstedet Kotaku påpeker har japanske myndigheter nylig erklært unntakstilstand i landet på grunn av coronapandemien, og nettopp Tokyo har de høyeste smittetallene i hele landet.

Sony selv sa i forkant av lanseringen i fjor høst at ingen butikker skulle selge PlayStation 5 i fysisk butikk , nettopp for å unngå samling av store folkemengder. Det påbudet gjaldt imidlertid bare for 2020.

Enormt salg også i Norge

Her i Norge ble Elkjøp utsolgt for PlayStation 5 på bare noen sekunder , og flere kunder som forhåndsbestilte fra Komplett har fått beskjed om at de ikke får sin spillkonsoll før sommeren 2021 .

Komplett har følgelig også kalt det hele en fiaskolansering .

Da vi snakket med butikkene virker det for øvrig som at ingen, eller få, vil få flere PlayStation 5-konsoller tilgjengelig i februar, men trolig i mars .