VLC er nå optimalisert for Mac med M1-prosessor

Vegar Jansen / Tek.no

Vegar Jansen 19 Jan 2021 13:54

Hvis du ikke ønsker å bruke den mediespilleren som følger med operativsystemet på datamaskinen din, har VLC media player lenge vært blant de mer populære alternativene.

Nå har den også blitt sluppet i en utgave som er optimalisert for de nye Macene med M1-prosessor : VLC 3.0.12.

Apples M1-prosessor var muligens den største nyheten på maskinvarefronten i 2020 . Men selv om den strengt tatt ikke skal trenge spesialbehandling, vil den alltid fungere best med programvare som er skrevet spesielt for å nyttiggjøre seg av ARM-arkitekturen.

Apple

Det er her den nye VLC-utgaven kommer inn. Potensielt åpner dette for bedre utnyttelse av M1-prosessorens krefter og lavere strømforbruk, men det er vanskelig å si noe bestemt om dette uten å sammenligne versjonene som er skrevet for Mac med og uten Apples egen prosessor.

Takler tung video

VLC media player 3.0.12 er den trettende oppdateringen av spilleren siden den kom ut i versjon 3.0 med kallenavnet «Vetinari».

Spilleren støtter avspilling av 10 bit video og HDR, mens maskinakselerasjon lar den ta seg av både 4K- og 8K-innhold. Her vil en Apple M1-optimalisert versjon trolig kunne gjøre det bedre enn en generell Mac-utgave som ellers må emuleres på den nye prosessoren.

Av andre Mac-relaterte forbedringer i den nye versjonen, nevnes en fiks for forstyrrelser med lyden og et visuelt løft i macOS Big Sur.