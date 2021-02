Tesla gjør klart for opplåsing med iPhone og Samsung

Har sendt ny teknologi til godkjenning.

Tesla omfavner typisk ny teknologi tidlig, og nå er UWB-støtte i låsemekanismer på vei til godkjenning hos amerikanske myndigheter. Det er sannsynlig at det kan brukes til mobilopplåsing. Hanne Hattrem

Finn Jarle Kvalheim 3 Feb 2021 14:50

UWB er en forkortelse du kanskje ikke har hørt før. Den står for Ultra Wide Band, og er en trådløs teknologi laget for raske og lite energikrevende overføringer på kort avstand. Den kan også brukes til å lokalisere ting - for eksempel andre mobiltelefoner i nærheten eller sporingsbrikker. Nå skriver The Verge at løsningen dukket opp i forbindelse med at Tesla får nye komponenter godkjent hos FCC.

FCC, Federal Communications Commission, er stedet som blant annet godkjenner nye radiorelaterte saker og ting før de kan brukes i produkter på det amerikanske markedet. Det er ofte herfra produktinformasjon kommer først, siden elektronikkprodusenter må innom for å innhente godkjenning før de kan fullføre og lansere produktene sine.

iPhone 11 Pro-modellene var de første fra Apple med UWB. Årets iPhone 12-modeller har alle fått teknologien. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Holder å ha mobilen i lomma

I den nye informasjonen fra Teslas FCC-papirer står det ikke så mye om akkurat hva Tesla skal bruke teknologien til foruten at den støtter en avanserte måte å måle avstand på. Men det står også at UWB-løsningen de har bygget inn i to av sensorene, og nøkkelen, skal følge standardene. Det betyr at det ikke er noe i veien for at en bil med disse komponentene skal kunne snakke med noen av de par siste generasjonene iPhoner og topp-Galaxyer fra Samsung.

Både Apple og Samsung har snakket om teknologien i en del sammenhenger alt. Apple har fra før sin CarKey-teknologi som blant annet støttes av BMW, men den er foreløpig ikke basert på UWB og krever at du holder telefonen fysisk inntil døren på bilen.

BMW har annonsert planer om overgang til UWB for CarKey-løsningen, mens Samsung på sin side har snakket om bilnøkler som en mulig bruk for UWB-støtten i sine Galaxy S21-mobiler.

Det kan bety at du kan gå inn i bilen med mobilen i lomma, akkurat slik du gjør med en av de mange «Keyless»-variantene der du bare har nøkler eller nøkkelkortet i lommen.

Galaxy Note 20 Ultra (bildet) var den første Samsungen med UWB, men nå har også nye S21+ og S21 Ultra fått støtte for teknologien. Ifølge Samsung er den tenkt brukt som blant annet bilnøkkel. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

FCC betyr at «noe» skjer, men hva?

Det spennende med FCC-lekkasjer er at i motsetning til rykter flest, kan man være rimelig sikker på at dokumenter derfra faktisk er noe det jobbes med. Det litt kjedeligere med slike lekkasjer er at det slett ikke garanterer at produktene havner i ferdige ting, eller blir brukt på de måtene man forventer.

Dermed er det slett ikke sikkert at dette havner i neste Tesla, eller at det vil bli brukt til å åpne bilen. Men gitt at Tesla så langt har hatt tradisjon for å omfavne ny teknologi raskt, og dette så langt er en av de viktigste antatte bruksområdene for UWB-teknologien taler det til fordel for at vi kan bruke en S21 eller en iPhone til å låse opp en Tesla om ikke så altfor lenge.

På minussiden i den betraktningen står det at Tesla foreløpig ikke støtter hverken Android Auto eller Apple CarPlay. De har ikke hatt stor tradisjon for å samarbeide om Apples og Googles mer utbredte teknologier så langt, og i stedet gått sitt eget løp for mange av løsningene i bilene sine.