Nå åpner Amazon.se opp i Sverige

Får tilgang til over 150 millioner produkter.

Vegar Jansen 28 Okt 2020 12:54

Netthandelsgiganten Amazon har i dag, den 28. oktober, åpnet den virtuelle porten til den svenske versjonen av butikken sin. Det betyr at en stor og fryktet ny aktør for alvor har plantet flagget sitt i det nordiske shoppingmarkedet.

Amazon trenger neppe noen stor introduksjon. Grunnlegger og sjef Jeff Bezos er ved flere anledninger blitt kåret til verdens rikeste mann, mens selve selskapet er beryktet for dårlige arbeidsforhold og å drive en hard forretningspraksis.

Samtidig er det ganske så sikkert at kunder flest liker lave priser og et stort utvalg. Så det blir spennende å se hvordan söta bror tar imot den amerikanske kjempen.

I en pressemelding om nettbutikkåpningen skryter Amazon av å ha over 150 millioner forskjellige produkter over tretti forskjellige kategorier. Kort sagt: Hvis du er ute etter noe, er det en god mulighet for at Amazon har nettopp det. Eller i det minste noe som ligner.

Og våre naboer slipper å gå på butikken, da alt blir sendt hjem – fraktfritt for alle ordre som sendes fra det svenske lageret i Eskilstuna. Gitt at bestillingen er på over 229 svenske kroner.

Ingen «Prime»

Noe som stadig mangler i den svenske Amazon-butikken, er «Prime» – en slags medlemsklubb som i andre land sørger for ekstra rabatter, gratis frakt og ekstra lojale kunder.

Men det Amazon.se kan skryte av, er å gå i partnerskap med en rekke små og store svenske bedrifter som nå kan tilby sine varer via Amazons nettbutikk.

Hvorvidt dette er en løsning som vil fungere for alle partner gjenstår å se. For én ting er sikkert : Amazon leker ikke butikk.