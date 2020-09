Apple og Google lover enklere smarthjem i 2021

Nå samles standardene.

Slik ser en Philips/Signify for seg en fullstendig Hue-belyst stue. Zigbee-alliansen vil samle de ulike smarthjemløsningene og gjøre det enklere å produsere dem uten å måtte fokusere på nettverk og kommunikasjon. Det bør også gjøre smarthjemmet lettere oppnåelig for deg og meg. Signify

Finn Jarle Kvalheim 10 Sept 2020 13:23

ZigBee-alliansen organiserer en rekke av verdens største dingseprodusenter og smarthjemsatsingene deres. Blant disse er Apple og Google, og i et nytt prosjekt som skal levere utkast allerede på denne siden av nyttår har de relativt friske lovnader:

– Å levere på vårt løfte om å samle en fragmentert industri under en enkelt tilkoblingsstandard som kan hjelpe selskaper å fokusere på opplevelser i stedet for fokusere på kommunikasjonene enhetene mellom.

Fordi lovnader ikke alltid er så enkle å oversette fra engelsk til norsk, har vi skrevet sitatet bittelitt om. Det er Techradar som omtaler den nye planen for et samlet smarthjem.

Originalen gikk som følger:

– Pull off our promise to unify a fragmented industry under a single connectivity standard that would help companies focus on creating experiences over «plumbing».

Lettere å sette opp, lettere å velge utstyr

I disse lovnadene ligger altså at dingseprodusentene skal slippe å finne opp kruttet på ny hver gang, og heller kan samles under en paraply. Det betyr formodentlig også at du og jeg kan bruke mindre tid på å samkjøre standarder, og at behovet for spesialprodukter som snakker med mange typer smarthjemdingser på en gang kan minke. Det kan også bety at det ikke i like stor grad vil være et problem at noen ting bare lar seg styre av Google Assistant, mens andre ting snakker med Apple HomeKit og Siri.

Per dags dato er produkter som Athom Homey og Samsung SmartThings helt nødvendige for å få mange smarthjem til å virke, og for å få ulike assistenter til å gå om hverandre med enheter som ikke støtter alt på egen hånd.

Det samme er relativt grei kompetanse på alt fra nettverk til reinspikket gjør-det-selv-innsats med loddebolt og lavspent elektrisitet. Alt avhenger av hvor hardt du går løs på tanken om å automatisere redet ditt; noen bygger smartskjerm med værvarsling og statusinfo fra støvsugerrobot og skytilkoblet badevekt rett i speilet på badet. Andre vil bare ha noen lys på fjernkontroll.

Zigbee er store, men ikke alene

Samtidig er det greit å være en smule skeptisk til Zigbee-alliansens lovnader. Som for alle standarder kommer ikke Zigbee alene. Z Wave er én av konkurrentene til standarden, og mellom en rekke mer og mindre profesjonelle trådløse automatiseringsstandarder har man også en rekke smarthusdingser som hopper over å ha sin egen standard men i stedet kobler direkte til WiFi-en.

Men Zigbee er like fullt enorme, og har nevnte Apple og Google i medlemsflokken, sammen med Signify, bedre kjent som Philips Hue. Også giganten Amazon er medlem av organisasjonen, og deres Alexa-produkter og Echo-høyttalere er svært populære i USA, om enn ikke særlig utbredt på vårt kontinent.

Slik visen ofte går for denne typen spesifikasjoner lages det først et utkast som skal prøves ut en liten tid, før den ferdige versjonen slippes noe senere. Først til neste år er alliansen ventet å være ferdige.

I denne typen standardiseringsjobber deles ofte utkastene etter hvert som de kommer, slik at støtten i sluttprodukter kan komme raskere enn alliansens tidsskjema og ordbruk antyder. For andre typer ting, så som rutere, har det hendt at utkast til standarder har blitt brukt av ferdige produkter en periode mens man har ventet på en fullverdig og ferdig standard.