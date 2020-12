ID.3 mest solgt igjen i november, men e-tron vinner 2020

Årets mest solgte bil i 2020 ser ut til å bli Audi e-tron. Hanne Hattrem, VG

Stein Jarle Olsen 1 Des 2020 14:52

Volkswagens ID.3 topper igjen registreringsstatistikken i november, men det ble en betydelig roligere måned for Volkswagen-forhandlerne enn de to foregående. 986 nye ID.3 ble tallet, mot henholdsvis 2.475 i oktober og 1.989 i september.

Dermed ser det ut til at alt håp er ute for Volkswagen om å nå det tidlig uttalte håpet om å bli årets mest solgte bil i Norge. Den tittelen ser ut til å gå til Audi e-tron, som med bare én måned av året igjen leder med 3.300 biler på ID.3.

Fortsatt suksess for Rav4 og MG

November ble imidlertid måneden hvor ID.3 passerte Golf, og nå som e-Golf er sluttsolgt blir det neppe så veldig mange flere av dem heller.

På andreplass finner vi Toyota Rav4 med 837 biler, hvorav 631 var den nye pluginhybridvarianten. Som pluginhybrid markerer også nye BMW X1 seg. Den inntar en sjetteplass på totallista med 526 biler. Av disse var 519 pluginhybrider.

MG ZS fortsetter å levere solide tall måned etter måned, og i november inntok den igjen en tredjeplass med 644 biler. Den meget rimelige el-SUV-en er faktisk årets åttende mest solgte bil så langt, med 3.362 registrerte.

Det blir med forsøket for Volkswagens ID.3 i 2020. Med en måned igjen og 3.300 biler opp til e-tron blir det nok for tungt å nå topplasseringen. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Nesten ni av ti hadde elmotor

Totalt ble det registrert 12.533 nye personbiler i november, som var en økning på knappe 25 prosent fra samme måned i fjor. Så langt i år er imidlertid nybilsalget 7,8 prosent bak fjoråret.

7.035 av de nyregistrerte bilene var elbiler, som gir en elbilandel på 56,1 prosent. Det er den laveste andelen de siste par månedene, som hovedsaklig skyldes «fallet» til ID.3 og suksessen til de nye pluginhybridene.

33,3 prosent var ulike former for hybrider, mens 5,1 prosent hadde kun bensinmotor og 5,4 prosent kun dieselmotor. Det satt dermed en eller annen form for elmotor i nesten ni av ti nye biler i november.

Dette var de mest solgte bilene i november, uansett drivlinje:

null November 2020 Januar-november Volkswagen ID.3 986 5.451 Toyota Rav4 837 3.774 MG ZS 644 3.362 Audi e-tron 569 8.773 Nissan Leaf 557 4.529 BMW X1 526 1.422 Toyota Yaris 439 2.171 Mercedes-Benz EQC 433 3.188 Volvo XC40 432 2.100 Hyundai Kona 358 4.662 Polestar 2 356 2.161 Mazda MX-30 313 728 Peugeot 2008 283 1.480 Tesla Model 3 267 3.538 Kia Niro 253 1.548 Toyota Corolla 244 2.252 Jaguar i-Pace 222 788 BMW i3 217 2.474 BMW 3-serie 215 956 Skoda Citigo 211 1.696 Kilde : OFV null null

Volvo inntar listene

En annen nykommer på listene er Volvos XC40 Pure Electric, som ankom med nøyaktig 400 biler i november. Volvo-importøren har tidligere meldt overfor Bilnytt at de så for seg å levere ut 3.000 biler i løpet av årets siste sju uker, og hovedandelen her vil være nettopp elbilversjonen av XC40.

Om den spådommen skal slå til vil det sannsynligvis være nettopp XC40 som topper registreringsstatistikken i desember, og det med god margin.

En annen bil som vi har sett svært lite av på listene i år er Jaguar i-Pace, men ankomsten av den nye og billigere EV320-modellen har gitt en liten boost for Jaguar-importøren mot slutten av året. 222 biler ble det i november, noe som økte i-Pace-antallet så langt i år til 788.

null November 2020 Januar-november Volkswagen ID.3 986 5.451 MG ZS EV 644 3.362 Audi e-tron 569 8.773 Nissan Leaf 557 4.529 Mercedes-Benz EQC 433 3.188 Volvo XC40 Pure Electric 400 400 Polestar 2 356 2.161 Hyundai Kona Electric 355 4.635 Mazda MX-30 313 728 Tesla Model 3 267 3.538 Peugeot e-2008 249 1.244 Kia e-Niro 228 1.274 Jaguar i-Pace 222 788 BMW i3 217 2.474 Skoda Citigo-e 211 1.694 Kia e-Soul 188 1.648 Hyundai Ioniq Electric 121 2.037 Porsche Taycan 95 1.099 Volkswagen e-Up 95 1.352 Renault Zoe 92 2.232

Om vi ser på 2020 som helhet er det altså e-tron som troner på toppen, foran ID.3, Golf og Hyundai Kona. Deretter følger Nissan Leaf, Toyota Rav4, Tesla Model 3, MG ZS, Mercedes-Benz EQC og Mitsubishi Outlander.

Om Volvo gjør som de har sagt og leverer rundt 2.500 biler i desember vil de potensielt kunne krype opp mot topp ti for den helelektriske XC40, mens XC40 som helhet nesten vil kunne snuse på pallen. Så langt i år er det nemlig solgt 2.100 XC40.

Dette er for øvrig elbilandelen så langt i år og i fjor: