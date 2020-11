Skal ha forhåndssolgt 1.800 Playstation 5 - fikk ikke inn en eneste konsoll

Stein Jarle Olsen 27 Nov 2020 12:04

– Jeg bestilte i april, og følte meg rimelig trygg på at det ville dukke opp en konsoll, skriver en leser på e-post til Tek.no.

Han hadde bestilt PlayStaition 5 hos nettbutikken Proshop, og kontaktet nettbutikken et par dager før lansering for å bekrefte at han faktisk ville få konsollen 19. november.

Svaret var nedslående. Proshop hadde ikke fått inn noen konsoller i det hele tatt.

Tek har sett e-post-korrespondansen med kundeservice hos nettbutikken, som forteller at de har forhåndssolgt 1.800 konsoller og ikke vet når de vil få dem inn. Proshop opererer både i Skandinavia, Tyskland, Østerrike og Polen, så det er mulig tallet gjelder for alle landene samlet.

– Det har jo vært en del snakk om sinnssyke priser og så videre på PS5, blant annet på Finn.no. Derfor er det ekstra kjipt for alle som har forhåndsbestilt fra Proshop de siste månedene at Proshop har rotet det fullstendig til, skriver kunden til oss.

Michael Kolding i Proshop sier det er «dessverre korrekt» at de ikke har fått inn noen PS5. Proshop

– Dessverre korrekt

Marketing teamleder Michael Kolding hos Proshop bekrefter overfor Tek at opplysningene stemmer, men han vil ikke bekrefte hvor mange som har bestilt hos dem.

– Det er dessverre korrekt, vi har ikke fått noen Playstation 5. Vi har et direkte samarbeid med Sony (Nordisk Film i Danmark), og de har dessverre ikke hatt muligheter for å kunne levere til oss, sier han.

Kolding bekrefter at det kan bli en stund å vente.

– Jeg forventer først levering i løpet av første kvartal 2021, sier han.

Også hos Netonnet

Også et lite antall Netonnet-kunder som bestilte konsoll på lanseringsdagen fikk epost fredag med beskjed om at konsollen deres ville bli forsinket.

«Sony har ennå ikke kunnet gi oss en dato på når vi kan vente å motta konsollen, men informasjonen vi har fått er at den dessverre ikke vil komme inn i år. Vi gjør vårt aller beste for å få tak i flere enheter så snart som overhodet mulig, slik at vi kan levere din til deg», het det i eposten.

Retail- og norgessjef Peter Andersson i Netonnet sier til Tek.no at alle som har forhåndsbestilt Playstation 5 fra dem skal ha fått sin konsoll, men at «et fåtall» kunder som bestilte på lansering 19. november fikk beskjed i dag om at leveransen blir noe forsinket.

– Noen av disse kundene ble forespeilet leveranse allerede i løpet av desember, men står fortsatt først i køen for å få sin konsoll så fort vi får inn flere fra leverandøren. Vi har tett kontakt med Sony om når vi vil motta neste leveranse. Per i dag har vi ikke fått en bekreftet leveransedato for de neste enhetene, da produsenten opplever enormt trykk, sier Andersson til Tek.no.

Trøblete lansering for mange

Proshop-historien føyer seg dermed inn i rekken av historier om hvor problematisk Playstation 5-lanseringen har vært.

Komplett måtte skuffe mange kunder som hadde forhåndsbestilt konsollen så langt tilbake som i april, og noen av dem har fått estimert leveringstid så sent som i juli 2021 , noe Komplett bekreftet overfor oss at «dessverre stemte».

Elkjøp måtte også fortelle kundene at de hadde forhåndsssolgt for mange Playstation 5-konsoller, og at noen måtte vente til desember .

Og da butikkene la ut et begrenset antall konsoller til salg på lanseringsdagen, snappet grupperingen Limited Heat opp et hundretalls konsoller fra Elkjøp og Coop ved å lage en løsning som omgikk nettbutikkenes køsystemer . Konsollene har siden blitt solgt for opptil 20.000 kroner på Finn.no og andre bruktmarkeder.

Sony har selv gått ut og beklaget at forhåndssalget av PS5 ble så rotete, og fortalte dessuten nylig at konsollen er fullstendig utsolgt på verdensbasis og ikke blir tilgjengelig igjen før i 2021. Også konkurrenten Xbox Series X er utsolgt, kanskje så lenge som til april , skal vi tro Microsoft.

