B&Ws nye propper er spesiallagde for flyreiser

Kan gjøre reisen mye mer behagelig.

Slik ser etuiet du kan koble til flyet ut. B&W.

Torstein Norum Bugge 21 Apr 2021 13:40

Det er mange ulike trådløse ørepropper å velge mellom, men de fleste holder seg til det kjente og trygge – trådløs tilkobling, god lyd, dugelig batteritid og ladeetuier. Bowers & Wilkins’ nyeste trådløse ørepropper, B&W PI7, har imidlertid noe mer enn dette.

Disse proppene kan nemlig kobles opp mot lydsystemet på fly.

Måten dette gjøres på er like enkel som den er genial: Det følger med en overgang fra minijack til USB Type-C. Du plugger minijacken inn i flyets system, USB Type-C-pluggen inn i etuiet, og så sender etuiet lyden direkte til proppene.

B&W sier selv at dette er første gangen noen har laget et produkt med slik funksjonalitet, i alle fall i form av trådløse ørepropper. Det skal imidlertid nevnes at andre trådløse propper, som Apples AirPods Pro, kan kobles til fly på samme måte ved hjelp av tredjepartsprodukter.

Minijack-til-USB Type-C-kabelen skal også kunne brukes til å koble proppene opp mot andre produkter som ikke har blåtannstøtte, som eksempelvis stasjonære musikkavspillere eller eldre iPod-er.

Seks mikrofoner og vannresistens

PI7. B&W.

Proppene er foruten denne noe spesielle funksjonaliteten for vanlige trådløse ørepropper å regne, og byr på et spesifikasjonskart som ligner det vi ser fra andre toppmodeller. De kommer i to fargevalg, sort og hvit (med pynt i gullfarge), og er laget i børstet metall og plast.

De skal ha seks mikrofoner totalt, slik at du skal kunne bruke dem til samtaler eller taleassistenter. Mikrofonene muliggjør også aktiv støydemping, og proppene støtter AptX Adaptive-standarden som muliggjør variabel bitrate. Dette vil avhjelpe på varierende tilkoblingsstyrke, slik at lyden er jevn og uten avbrudd.

Batteritiden skal lande på rundt fire timer i bruk, samt 16 ekstra timer fra etuiet. Du vil også kunne bruke proppene i regn og sludd, ettersom de har IP54-sertifisering. Dermed er de vannresistente, om ikke helt tette.

PI7 er i salg, men billige blir de ikke. Proppene koster i skrivende stund fra 4.298 kroner.

Lanserer også en lillebror

PI5. B&W

Sammen med PI7 kommer også den billigere PI5, som deler mange av egenskapene til storebroren. Den største forskjellen er at PI5 ikke har støtte for videresending av lyd fra etuiet til proppene, så flyfunksjonaliteten er ikke tilstede her.

Den aktive støydempingen er imidlertid fortsatt på plass, men antallet mikrofoner er kuttet fra seks til fire. Om dette påvirker kvaliteten er usikkert, men det er noe vi må komme tilbake til i en eventuell test.

PI5-etuiet kan i likhet med storebrorens etui også lades trådløst. De billigere proppene ser imidlertid ikke ut til å få AptX Adaptive-støtte, kun støtte for vanlig AptX. PI5 har derimot litt lengre batteritid enn storebroren, fire og en halv time mot fire timer, samt 20 timer ekstra i etuiet. Det er åpenbart at B&W har måttet kutte i batteristørrelsen for å få på plass ekstrafunksjonaliteten i PI7. IP54-sertifiseringen er den samme.

PI5 er også i salg, og koster i skrivende stund fra 2.698 kroner.