Lanserte helt ny Apple TV

Kraftig oppgradert innmat og fjernkontroll.

Finn Jarle Kvalheim 20 Apr 2021 19:34

Apple TV har ofte hatt ganske lange avbrudd i oppdateringene sine. Dagens versjon av boksen er fra 2017, og dermed er det en etterlengtet oppdatering boksen får nå. I mellomtiden har Apple blant annet lansert en hel spilltjeneste i form av Apple Arcade, og økt ytelsen på alle sine andre produkter kraftig.

Det er denne ytelsen som nå finner veien inn i Apple TV 4K, som får en A12 Bionic-brikke, som tilsvarer prosessorene i et par år gamle generasjoner iPhoner - altså Xs- og Xr-generasjonen.

Det har en stund gått rykter om at Apple TV var klar for en oppdatering .

Det betyr mye for boksen, som frem til i dag har vært ganske treg på de heftigste Arcade-spillene, som til sammenlikning har kjørt knirkefritt og raskt på en heftig nyere iPad.

Får helt ny fjernkontroll

Meningene om Apple TVs berøringsbaserte fjernkontroll med gyroskop har vært delte fra lanseringen for fire år siden. Den er svært intuitiv og enkel å bruke, men har svært få knapper og noe begrensede muligheter.

Dagens nye fjernkontroll minner en del om den enda eldre Apple TV-fjernkontrollen fra før Apple TV fikk touch-kontroller. Men selv om den har fått rundt hjul øverst og flere knapper kan du fortsatt bruke touch på den. Det ser ut som Apple forsøker å få til en «beste fra begge verdener»-vri der du både får alle knappene fra tidligere, og touchen fra den siste fjernkontrollen.

I tillegg blir designen litt mer kantete, og likner dermed litt på ny-nostalgi-følelsen iPhone 12-serien byr på.

Innebygd fargekalibrering med iPhone

Ved å rette en iPhone mot TV-skjermen når du titter på Apple TV kan telefonen og boksen selv kalibrere fargevisningen på skjermen. Det innebærer at du slipper å spesialkalibrere skjermen for de beste fargene selv. Det kan både bety at du enklere svarer nei på spørsmålet om kalibrering når du kjøper TV i butikken, og at du holder deg mer inne i Apple TV-universet når du ser på, siden fargekalibreringen ikke blir med deg ut av Apple TV-visningen.

Dagens lansering betyr at det foreløpig ikke var hold i ryktene om nytt kamera og høyttalere i Apple TV . Nye kamera og høyttalere har imidlertid vist seg å bli en stor del av presentasjonen av nye Apple iMac.

Blant nyhetene i Apple TV er endelig en egen på-knapp! Prisen blir 179 dollar for 32 GB-versjonen, 199 dollar for 64 GB. Tilgjengelig i mai.