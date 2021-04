Nå får man flytte PlayStation 5-spill til USB-lagring

PlayStation 5. Sony

Andreas Klebo-Espe/Gamer.no 14 Apr 2021 13:26

Sony har vist frem en ny oppdatering for PlayStation 5, som rulles ut onsdag 14. april. Denne byr på diverse nyheter for konsollen, inkludert muligheten til å mellomlagre PlayStation 5-spill via USB-lagring.

Frem til nå har spillere kun fått lov til å lagre PlayStation 4-spill på ekstern lagring koblet til PlayStation 5. Den begrensningen oppheves, men som Sony forklarer på PlayStation-bloggen kan man fortsatt ikke spille PlayStation 5-spillene via ekstern lagring.

– Fordi PlayStation 5-spill er designet for å utnytte konsollens ultraraske SSD kan ikke PlayStation 5-spill spilles fra USB-lagring, skriver selskapet.

PlayStation 5-spill kan flyttes til ekstern lagring, men kan ikke spilles derfra. Sony

Denne løsningen handler først og fremst om at spillere skal slippe å måtte slette og reinstallere spill hver gang de trenger plass. Sony minner også om at muligheten til å utvide den interne lagringskapasiteten fortsatt er på vei, men foreløpig er ingen dato satt.

Spilldeling med PlayStation 4

Av andre funksjoner bringer oppdateringen med seg spilldeling mellom PlayStation 5 og PlayStation 4. Med den såkalte Share Play-funksjonen kan en PlayStation 5-spiller dele spilløkten sin med en venn på PlayStation 4, enten ved å dele skjermen eller ved å gi fra seg direkte kontroll over spillet.

Sony har også aktivert forhåndsnedlasting av spilloppdateringer. Dette må settes opp av hver enkelt utvikler, men der det blir mulig kan man altså laste ned utvidelser og oppdateringer på forhånd og hoppe rett inn i spillet så snart startskuddet går.

Share Play fungerer nå på tvers av PlayStation 5 og PlayStation 4. Sony

I tillegg varsler Sony om flere tilpasningsmuligheter for PlayStation 5, med blant annet justering av Game Base-menyen for enklere tilgang på venner og Party-funksjoner. Spillere får også flere valg rundt trofeer på konsollen, og kan blant annet si at skjermbilder og video kun skal lagres automatisk når man oppnår trofeer av et visst kvalitetsnivå.