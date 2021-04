Nå kommer endelig Netflix’ «shuffle»-knapp

Slik fungerer «Play Something».

Anders Brattensborg Smedsrud 29 Apr 2021 08:38

Tidligere i år meldte vi at Netflix hadde bestemt seg for å satse på en ny funksjon som hadde vært til testing i over et år og som bare omtaltes som «Shuffle» av folk på utsiden av selskapet.

Nå har strømmegiganten bestemt at det endelige navnet på «shuffle»-funksjonen deres blir «Play Something» .

Funksjonen startet utrullingen allerede onsdag denne uken i USA, men det er ukjent akkurat når vi her hjemme får prøve den. Navnet vil trolig også bli oversatt innen funksjonen når våre breddegrader.

Netflix-appen på TV-er blir først ut, men også smarttelefoner skal få funksjonen med tiden.

«Play Something» er designet for deg som vil hoppe over å bla gjennom innholdskatalogen selv. I stedet vil du kunne trykke på en knapp, og Netflix starter automatisk å vise en serie eller film.

Funksjonen er med andre ord en håndsrekning til deg som bruker timevis i menyene på å bestemme kveldens underholdning. Mange abonnenter kjenner seg sikkert igjen i å bruke stadig mer tid i menyene til å lete opp interessant innhold ettersom tjenestens utvalg endrer seg og du har sett de mest brennhete seriene som vises frem på «forsiden» av tjenesten.

Når du trykker på «Play Something» spiller Netflix umiddelbart av en film eller serie for deg som du aldri har sett tidligere, men som tjenesten tror du vil like.

Om tjenesten bommer grovt, være seg på humøret ditt, lengden på innholdet eller til og med sjangeren, kan du benytte deg av et annet nytt valg: «Spill noe annet». Da vil Netflix forsøke på nytt, men kan også sende deg rett inn i en serie du aldri så helt ferdig, eller hente opp innhold fra favorittlisten din som du kanskje har glemt men enda ikke har kommet i gang med.

Kjenner preferansene dine

Det er aldri helt tilfeldig hva «Play Something» spiller av for deg. Netflix sitter allerede på en stor mengde data om deg og dine underholdningspreferanser, samt lister over nytt innhold, filmer og serier som er populære blant andre brukere, og selvsagt innhold som ligner på det du tidligere har sett.

Ifølge Netflix er det tjenestens anbefalingsalgoritmer som står for over 80 prosent av alle avspillinger. Det er altså få som har bestemt seg for innholdet de skal se allerede før de starter appen og går rett til søkefunksjonen.

Når «Play Something» når Norge skal den både være tilgjengelig fra like under profilbildet ditt i menyen på appen, samt vente på den tiende raden med innhold du kan bla gjennom. Når du ned til den tiende raden trenger du kanskje litt ekstra hjelp til å komme i gang med noe.

Også konkurrentene «shufler»

Netflix er ikke alene om å eksperimentere med nye måter å hekte folk på nytt innhold. Ifølge Cnet lot Hulu allerede for et par år siden brukerne sine «shufle» mellom episoder av den populære TV-serien «Seinfeld». The Verge melder også at Amazon utforsker muligheten for å spille av tilfeldige episoder av en serie på sin strømmetjeneste «Prime».

Netflix ser uansett ut til å være først med å overlate til algoritmene å føre deg rett inn i en helt tilfeldig TV-serie eller film.