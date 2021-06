Bedre FaceTime og nye AirPods-funksjoner: Slik blir iOS 15

iOS 15 kommer med en rekke nye oppdateringer. Apple

Stein Jarle Olsen 7 Juni 2021 20:20

Apples utviklerkonferanse WWDC ble sparket i gang mandag, og som sedvanlig ga Apple innsyn i planene for de neste versjonene av sine operativsystemer.

Først iOS 15, som naturligvis ikke har blitt upåvirket av pandemien og hjemmekontorperioden vi har vært gjennom.

Nye FaceTime-funksjoner

FaceTime oppdateres nemlig med nye funksjoner, som romlyd (spatial audio) og nye muligheter for lydjustering. Du kan velge at enheten skal fokusere på stemmen din eller at den skal få med seg hele spekteret av lyd rundt seg.

FaceTime får dessuten portrettmodus, slik vi kjenner fra kameraet. Dette er en funksjon som både Google Meet og Zoom har hatt en stund.

I tillegg kommer muligheten til å lage en lenke til en Facetime-samtale, og denne skal venner og kjente uten Apple-enheter også bruke. Med andre ord: FaceTime tar spranget utenfor Apple-økosystemet, i alle fall delvis.

FaceTime vil fungere mer slik Google Meet og Zoom gjør. Apple

SharePlay

FaceTime får videre en funksjon Apple kaller «SharePlay». Den gjør at du kan dele skjermbildet ditt med de øvrige deltagerne i samtalen, du kan dele lyd fra Apple Music eller til og med videoinnhold fra en rekke strømmeapper.

Videoen skal bli synkronisert perfekt for alle deltagerne, og du kan også velge å overføre videoen du ser på til TV-en mens du fortsetter FaceTime-samtalen på telefonen.

Disney+, HBO Max og TikTok er blant partnerne som allerede har tatt i bruk SharePlay, men Netflix glimrer foreløpig med sitt fravær. Det er kanskje ikke overraskende, all den tid de selv har en funksjon for at folk skal kunne følge et program sammen på hver sin kant.

Disse selskapene er allerede klare for SharePlay. Apple

Bedre kontroll over forstyrrelser

Apple introduserer også det de kaller «Focus» i iOS 15, som i praksis er en metode å fortelle telefonen hvor mottagelig du eksempelvis er for varslinger. Du kan også bruke en fokusinnstilling til å bestemme hvordan hjemskjermen skal se ut, for eksempel hvis du vil ha en hjemskjerm når du er på jobb og en annen for fritiden.

I en gitt fokusinnstilling kan du for eksempel velge at det kun er kolleger som får anledning til å sende deg varslinger, og fokuset du setter vil følge deg på alle de iCloud-innloggede enhetene dine.

Om du har bedt om at du ikke vil forstyrres, vil folk som forsøker å sende deg melding via iMessage kunne få opp en advarsel før de sender deg melding. Det finnes imidlertid også en mulighet til å tvinge gjennom en varsling, slik at det skal være mulig å få fatt i deg likevel om det er viktig.

Mindre viktige varslinger kan grupperes i samlede oppdateringer du får servert på forhåndsvalgte tidspunkter på dagen, for eksempel på morgenen eller etter jobb.

«Focus»-innstillinger og mindre påtrengende varslinger skal gjøre det lettere å unngå å bli forstyrret av telefonen når du ikke ønsker det. Apple

Tekstgjenkjenning og nye nøkler og kort i Wallet

En ny funksjon er såkalt Live Text, som gjør at telefonen er i stand til å lese tekst i bilder, både gjennom kameraet og i bilder på nett og på telefonen din.

Dermed kan du for eksempel ta bilde av en tavle og markere tekst rett i bildet om du vil kopiere det som står der. Du vil også kunne søke etter ord som finnes i bildene på telefonen din.

Live Text skal skjønne sju språk, og norsk er foreløpig ikke ett av dem.

iPhone skal snart kunne gjenkjenne tekst. Apple

Apple legger videre til støtte for enda flere kort- og nøkkeltyper i Wallet. Deriblant nøkkelkort til kontorer, UWB-kort til bilnøkler og identitetskort - i alle fall i USA. I «deltagende stater» vil man kunne legge inn førerkort eller andre identitetskort i Wallet, og den amerikanske transportmyndigheten TSA jobber etter sigende med å ta disse digitaliserte ID-kortene i bruk på flyplasser i USA.

En stor oppgradering kommer også til Apple Maps, med flere detaljer i bymiljøene i store amerikanske byer og i London. Her vil eksempelvis sykkelveier og fotgjengeroverganger tegnes inn på kartene, sammen med høydeinformasjon og nye informasjonskort for landemerker.

En oppdatering til Safari kommer også på tvers av Apples enheter, med nytt og renere design og støtte for utvidelser også på iPhone og iPad.

Nye AirPods-funksjoner

Apple

Noen nye AirPods fikk vi ikke, men Apple introduserer i det minste noen nye funksjoner til sine eksisterende produkter. Alle AirPods-modellene får såkalt «Conversation Boost», som skal la øreproppene hjelpe deg med å høre hva personen foran deg sier. En ny innstilling vil også kunne la deg dempe omgivelseslyd samtidig som stemmen fremheves.

AirPods-modellene vil fremover også kunne lese opp varslinger fra telefonen din, ikke bare fra SMS-er. Her kan du velge akkurat hvilke apper som skal få sine varslinger lest opp. Apple har også flyttet selve behandlingen av Siri-kommandoer til lokalt på enheten, slik at mange kommandoer kan utføres også uten nett-tilkobling.

AirPods Pro og AirPods Max får bedre integrasjon med Apples «Hvor er?»-funksjon. De vil få en AirTag-liknende funksjon hvor hodetelefonene sender ut et signal som kjennes igjen av iPhoner som går forbi og anonymt forteller deg hvor de befinner seg.

Du kan også velge å få en varsling om du forlater AirPods Pro eller AirPods Max et sted og kan bruke telefonen til å peke ut retningen for hvor de ligger, slik også nevnte AirTag fungerer.

En sporingsbrikke-liknende funksjon kommer til AirPods Pro og Max. Apple

Romlyd til Apple TV

I tillegg varslet Apple at romlyd endelig kommer også til tvOS, altså til Apple TV. Det betyr at du kan få servert surroundlyd fra AirPods Pro eller Max når du ser film eller serier med lydspor i surround på Apple TV, ikke bare på iPhone og iPad.

Hodesporings-funksjonen vil også fungere med Apple TV, slik at lyden høres ut som om den kommer fra TV-en selv om du beveger deg rundt i rommet med hodetelefonene på.

Romlyd kommer også til Mac-maskiner med M1-prosessor, varslet Apple.

Nye iOS-versjoner pleier å bli lansert sammen med iPhone-oppdateringer i september. Utviklerbetaer slippes i dag, mens offentlig tilgjengelige betaversjoner vil komme i juli, varsler Apple.