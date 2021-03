Grønt lys for gigaoppkjøp til 7,5 milliarder dollar

Kan bety at neste «Elder Scrolls» og «Fallout» blir Xbox-eksklusive.

Microsoft

Anders Brattensborg Smedsrud 9 Mar 2021 10:26

Tilbake i september fortalte Microsoft at de ville kjøpe ZeniMax Media for vanvittige 7,5 milliarder dollar , eller omtrent 64 milliarder kroner etter dagens kurs.

For å bli en realitet var imidlertid det gigantiske oppkjøpet avhengig av at konkurransemyndighetene i EU ville gi sin tilslutning. Det har de nå gjort , uten forbehold. Med det gjenstår ingen hindringer for Microsofts «gigaoppkjøp».

Sikrer Xbox neste «Elders Scrolls» og «Fallout»

ZeniMax Media er en såkalt paraplyorganisasjon som eier flere store spillutviklere. Blant de mest kjente finner vi Bethesda, id Software, Arkane Studios, MachineGames og Tango Gameworks. Disse står bak populære spillserier som The Elder Scrolls, Fallout, Doom, Rage, Quake, Dishonored, Wolfenstein og The Evil Within. I tillegg inngår ZeniMax Online i avtalen, som har utviklet The Elder Scrolls Online samt det svært trøblete Fallout 76.

Når oppkjøpet er ferdigstilt vil Microsoft ha kontrollen over til sammen 23 egne spillutviklingsselskaper.

Microsoft har tidligere fått kritikk for at deres Xbox-spillkonsoller har få eksklusive titler i forhold til konkurrenten Playstation 5 fra Sony og Switch fra Nintendo. Med oppkjøpet av ZeniMax Media sikrer Microsoft imidlertid en rekke nye potensielle eksklusive titler for Xbox Series X og Xbox Series S.

Microsoft har ikke lukket døren helt for at enkelte store titler fra egne nyervervede studioer også vil lanseres for konkurrerende plattformer, men det er liten tvil om at Xbox-eiere vil komme «først i køen» når neste Elder Scrolls, Fallout og Wolfenstein slippes.

Når oppkjøpet er fullført planlegger Microsoft å slippe alle ZeniMax Medias titler på deres spillabonnementstjeneste Xbox Game Pass. Denne gir ubegrenset tilgang til alle spillene fra Microsofts egne studioer så snart de slippes, og koster 99 kroner i måneden. Xbox Game Pass er tilgjengelig for Xbox One- og Xbox Series X|S-generasjonen, samt for Windows-PC-er.

Skyrim-oppfølger på vei

Skyrim, som er det siste spillet ut i The Elder Scrolls-serien, har siden lanseringen i 2011 blitt sluppet til flere plattformer og skal allerede i 2017 ha solgt over 30 millioner eksemplarer. Dermed er tittelen inne på listen blant verdens 20 mest solgte spill.

The Elder Scrolls Skyrim. Bethesda.

Bethesda annonserte i 2019 at de jobber med en oppfølger til Skyrim, som foreløpig ikke har fått noen lanseringsdato. Spillet skal uansett lanseres etter Bethesdas nåværende prosjekt, Starfield, som heller ikke har fått noen lanseringsdato.