Volkswagen med storoppdatering til ID-bilene

Men eksisterende biler går glipp av enkelte funksjoner - og må bytte 12 V-batteri.

Såkalte svermdata skal sørge for at ID-bilene skal kunne kjøre selv også på veier uten midtstripe. Bilen vil bruke data fra biler som har kjørt på veien tidligere til å avgjøre hva som er riktig plassering.

Alle som bestiller ny ID-modell fra Volkswagen vil få bilen levert med den nye 3.0-programvaren, melder importør Møller.

Eksisterende ID-kunder vil også få tilgang til programvaren, men de må først inn på verksted for å bytte blybatteri i bilen og oppdatere til «mellomversjonen» 2.4, melder Teknisk Ukeblad.

Det skyldes at oppdateringen til 3.0 er så stor at den vil ta mange timer å utføre, og Volkswagen vil sikre at ikke 12 volts-batteriet lades ut under prosessen. Oppdateringen og batteribyttet skal være kostnadsfritt for kundene, og etter sigende skal dette være siste gang ID-kunder må inn på verksted for å oppdatere programvaren på bilene.

Raskere lading, mange nye funksjoner

Fra og med 3.0-oppdateringen skal dette kunne gjøres såkalt «over the air» eller trådløst. Også søstermerket Skoda har meldt om at Enyaq må inn for en siste oppdatering som åpner for fremtidige over the air-oppdateringer.

– Tidsperspektivet på hvor lang tid det tar å bytte batteri og gi kunden software 2.4 avhenger av modell og kapasitet hos forhandler. Forhandler vi gi kunden informasjon om estimert arbeidstid, sier kommunikasjonssjef for Volkswagen hos Harald A. Møller, Lars Joakim Hanssen, til TU.

Til Tek sier Hanssen at man kan se for seg at mange kunder vil kunne levere bilen før jobb og så få den igjen samme dag eller morgenen etter.

– Men hver kunde vil få konkret informasjon om tid når forhandler kontakter dem for å oppgradere batteri og software, sier han.

Liten, men viktig oppdatering: Endelig får man se batteriprosent i instrumentpanelet på ID-biler.

3.0-oppdateringen til ID-bilene inneholder blant annet en oppgradering av ladekapasiteten til bilene med batteriet på 77 kilowattimer. Disse vil få økt makseffekten fra 125 til 135 kilowatt, og lademenyen vil også bli forbedret, ifølge Volkswagen - med bedre oversikt over ladeprosessen.

Bedre varmestyring skal gjøre bilen mer effektiv og gi bedre rekkevidde - spesielt i kaldt vær, men uten at det nødvendigvis gir direkte utslag på WLTP-rekkevidden. Dette var også noe Skoda fremhevet i presentasjonen av sin kommende ME3-oppdatering til Enyaq og som nye Enyaq Coupé vil leveres med fra start.

En ny og forbedret ruteplanlegger skal være mer nøyaktig enn før, i tillegg til rutealgoritmene er blitt bedre og bilen bedre til å foreslå ladestopp. Den skal også ta større hensyn til kø og andre trafikale utfordringer, i tillegg til at du nå får informasjon om kapasitet på ladestasjonen direkte på skjermen.

Nye ID-biler får mulighet for automatisk filskifte på motorveien, trolig takket være et par nye sensorer som dagens ID-biler ikke har.

Svermdata

Det vil være forskjeller på hvilke nye funksjoner som kommer som oppdatering til eksisterende ID-biler og hva som kun kan fås på nye biler. Hanssen i Møller sier til Tek at de foreløpig ikke har fått bekreftet fra fabrikken hva som ligger i oppdateringen til bilene som allerede er i Norge.

Skoda var imidlertid tydelige på at biler som produseres fremover vil kunne leveres med to nye sensorer som dagens biler ikke har, og som er nødvendige for enkelte nye funksjoner. Vi får dermed anta at det samme gjelder søstermerket Volkswagen, som skriver i egen pressemelding at eksisterende biler vil få «mange av optimiseringene i 3.0-programvaren».

Det gjelder blant annet den såkalte «Travel Assist with Swarm Data», som er en funksjon som kommer også til eksisterende Volkswagen-biler, men nye biler vil få mulighet for to nye radarer bak, som blant annet utvider Travel Assist med at bilen kan foreslå og utføre filskifter på motorveien selv. Funksjonen fungerer kun i 90 kilometer i timen eller mer, og krever at du «bekrefter» filskiftet med blinklyset.

«Swarm Data» betyr i praksis at bilene deler informasjon med hverandre i skyen, og at det derfor blir mulig å holde deg riktig sted på veien også der det ikke finnes midtstripe eller merkingen er svak - i alle fall gitt at det er nok data fra andre biler som har kjørt på strekningen før deg. Kameraet foran på bilen gjenkjenner den ytre linjen på veien, og så brukes skydataene til å avgjøre hva som er riktig «fil» å ligge i.

Nytt er også en ny parkeringsassistent - Park Assist Plus - som kan «se» parkeringsplasser og parkere bilen selv, enten det er snakk om lukeparkering eller å parkere med ryggen eller fronten inn.

Bilen vil også kunne komme seg ut av lukeparkeringssituasjoner selv. En ny minnefunksjon skal også la deg «vise» bilen hvordan den parkerer på gitte steder, og så vil den spørre når du nærmer deg neste gang om den skal ta over og parkere for deg. Opptil fem parkeringsplasser kan lagres i systemet, men også den nye parkeringsassistenten er etter det vi kan skjønne avhengig av de nye sensorene.

Headup-displayet blir også forbedret med 3.0-oppdateringen, med bedre integrasjon av navigasjonsanvisningene «på veien» foran deg, i tillegg til at den nye filskiftefunksjonen også vil vises. Batterivisningen i instrumentpanelet oppdateres også, slik at man kan se batteriprosenten i tillegg til gjenstående rekkevidde - en funksjon Volkswagen sier de har lagt til basert på tilbakemeldinger fra kunder.

Sist oppdateres også stemmestyringen, som tidligere har vært ganske svak, og skal bli mer nøyaktig og bedre til å gjenkjenne kommandoer.

Utrullingen av 3.0-oppdateringen trådløst vil starte i løpet av andre kvartal, opplyser Møller.